Porter un masque de sommeil suffirait à améliorer la mémoire et la vigilance durant la journée

Notre sommeil est influencé par la lumière, et l’exposition à cette dernière pendant le sommeil peut avoir un impact négatif sur notre santé. Des études ont montré que l’exposition nocturne à la lumière bleue affecte la qualité de notre sommeil et notre niveau de vigilance au réveil. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep, des chercheurs ont souhaité savoir si le simple fait de porter un masque de sommeil pour se protéger de la lumière pouvait améliorer la qualité du sommeil. Les résultats montrent que le port de masque améliore significativement la mémoire épisodique et la vigilance au réveil, fournissant ainsi une solution simple et accessible à tous pour une meilleure gestion du cycle veille-sommeil.

Notre cycle veille-sommeil est naturellement régulé par la lumière que nous recevons chaque jour du soleil. Notre rétine est programmée pour transmettre au cerveau des informations sur l’intensité de la lumière ambiante tout au long de la journée. Lorsque l’intensité lumineuse est basse, le cerveau déclenche plus ou moins ponctuellement le processus de production de mélatonine pour déclencher le sommeil. Cette hormone active divers signaux tels que les bâillements, les picotements des yeux, la diminution de l’attention, etc. En revanche, lorsque l’intensité lumineuse est élevée (par exemple lorsque le jour se lève), notre cerveau envoie des signaux d’éveil pour nous réveiller et nous permettre de vaquer à nos occupations quotidiennes.

Plusieurs études sur le sommeil ont démontré qu’un sommeil de bonne qualité est essentiel pour le bon fonctionnement de notre cerveau et de notre organisme en général. Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur notre vigilance au réveil et entraver nos activités pendant la journée.

Divers facteurs peuvent perturber la régularité et la qualité de notre cycle veille-sommeil, tels que l’exposition nocturne à la lumière artificielle. La plupart des grandes villes du monde gardent les lumières allumées la nuit, ce qui crée une « pollution lumineuse ». Bien que les saisons puissent également perturber le cycle veille-sommeil (car le soleil se lève et se couche à des heures différentes), les personnes vivant dans les grandes villes sont significativement impactées par la pollution lumineuse.

Dans les grandes villes, on a généralement recours aux volets ou aux rideaux occultants. Toutefois, ces solutions ne suffisent pas toujours à empêcher complètement la lumière de pénétrer. Les scientifiques de la nouvelle étude ont donc cherché à démontrer l’efficacité des masques pour les yeux pour améliorer la qualité du sommeil. Bien que cette solution puisse sembler simpliste, elle a fait ses preuves auprès de patients en soins intensifs.

Les résultats de la nouvelle étude révèlent les avantages quotidiens du port de masque de sommeil sur la vigilance au réveil des personnes en bonne santé. « Porter un masque pour les yeux pendant la nuit peut être une solution efficace et peu coûteuse pour améliorer les performances cognitives », a déclaré Viviana Greco, chercheuse au centre d’imagerie de recherche sur le cerveau de l’Université de Cardiff (Royaume-Uni) et auteure principale de l’étude.

Pour évaluer les avantages du masque de sommeil, les chercheurs ont mené deux expériences sur deux groupes de personnes distincts. La première expérience portait sur 89 volontaires âgés de 18 à 35 ans, s’étalait sur deux semaines et consistait en cinq nuits passées chez eux avec un masque sur les yeux, et deux autres nuits au laboratoire. La deuxième semaine a été passée avec la même configuration de sommeil, mais sans masque oculaire.

La deuxième expérience concernait 33 participants du même âge que le groupe précédent et avec la même configuration de sommeil (2 semaines avec 5 nuits à la maison et 2 en laboratoire chacune). Cependant, ce groupe de participants a passé deux nuits avec un masque et deux autres nuits avec un masque découpé, ne couvrant pas entièrement les yeux. L’ensemble des participants des deux expériences a placé des luxmètres numériques sur leur oreiller et des bandeaux d’EEG analysant leurs phases de sommeil.

Les chercheurs ont constaté que les participants ayant porté des masques lors des deux expériences avaient de meilleures performances d’apprentissage au réveil et une meilleure vitesse de réaction lors de tests de vigilance psychomotrice. Ces derniers incluaient notamment des mesures de la vigilance comportementale et de l’attention soutenue. Ces résultats suggèrent que le port de masque de sommeil améliore la mémoire épisodique et la vigilance au réveil.

Cependant, l’ensemble des participants n’a signalé aucune différence concernant la qualité et la durée du sommeil, qu’ils aient porté des masques ou non. Toutefois, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant montré une meilleure performance d’apprentissage grâce au port du masque avaient des phases de sommeil à ondes lentes plus longues. Les activités cérébrales à ondes lentes permettent notamment de restaurer correctement la capacité du cerveau à assimiler de nouvelles informations au réveil.

