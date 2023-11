Révolution médicale : validation du premier traitement par édition génétique CRISPR au Royaume-Uni

Le régulateur britannique des médicaments a récemment autorisé l’utilisation de Casgevy, un traitement innovant contre la drépanocytose et la bêta-thalassémie, basé sur l’édition génétique CRISPR. Cette approbation (pour des patients de 12 ans et plus) représente une avancée significative dans le traitement des maladies génétiques et promet une véritable révolution de la médecine.

Le Royaume-Uni se positionne à l’avant-garde de la médecine génétique avec l’approbation de Casgevy, premier médicament utilisant la technologie CRISPR pour traiter la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Cette décision, prise par le régulateur britannique des médicaments, représente un tournant significatif dans la lutte contre les maladies génétiques.

Elle souligne l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques capables de modifier directement le génome pour combattre des affections longtemps considérées comme incurables. Cette avancée ouvre des perspectives prometteuses pour des milliers de patients, marquant ainsi un progrès notable dans le domaine de la santé publique et de la recherche médicale.

CRISPR : une percée majeure en génétique

Casgevy, fruit d’une collaboration entre Vertex Pharmaceuticals et CRISPR Therapeutics, incarne une avancée majeure dans l’application pratique de la technologie CRISPR. Cette méthode révolutionnaire, souvent comparée à des « ciseaux génétiques », permet une modification ciblée et précise de l’ADN. Elle ouvre ainsi la voie à des traitements personnalisés pour des maladies génétiques complexes.

Concrètement, Casgevy a été spécifiquement approuvé pour les patients âgés de 12 ans et plus qui sont confrontés à la drépanocytose accompagnée de crises douloureuses fréquentes, ou à la bêta-thalassémie, une condition qui nécessite des transfusions sanguines régulières. Ces deux maladies, liées à des anomalies de l’hémoglobine, ont un impact profond sur la qualité de vie des patients.

La drépanocytose touche 120 millions de personnes dans le monde et l’incidence annuelle globale de la bêta-thalassémie est estimée à un cas pour 100 000 personnes, selon l’OMS. Selon les informations rapportées par BioPharma Dive, environ 2000 personnes au Royaume-Uni pourraient tirer avantage de ce traitement novateur.

Le processus thérapeutique de Casgevy est particulièrement innovant : il est basé sur les cellules souches propres au patient, qui sont extraites puis modifiées en laboratoire grâce à la technologie CRISPR. Cette modification vise à corriger les anomalies génétiques responsables de la maladie. Une fois réintroduites dans l’organisme du patient, ces cellules souches modifiées sont capables de produire une forme fonctionnelle d’hémoglobine, essentielle au transport de l’oxygène dans le sang.

Cette approche représente un changement de paradigme dans le traitement de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie, et des maladies génétiques de façon plus large. Elle ne se contente pas de traiter les symptômes de ces maladies, mais s’attaque directement à leur cause génétique. Cela pourrait non seulement améliorer de manière significative la qualité de vie des patients, mais aussi réduire la dépendance aux traitements symptomatiques, comme les transfusions sanguines fréquentes.

Espoirs thérapeutiques et défis

Les essais cliniques de Casgevy ont révélé des résultats prometteurs. Dans le cas de la drépanocytose, il a démontré sa capacité à réduire, voire éliminer, ces épisodes douloureux. 28 des 29 patients n’ont ressenti aucun épisode de douleur majeure pouvant conduire à une hospitalisation, pendant au moins un an après le traitement. Cette amélioration significative de la qualité de vie des patients est un progrès notable, étant donné la nature chronique et souvent invalidante de ces crises.

Pour les patients atteints de bêta-thalassémie, le traitement a montré qu’il pouvait libérer les patients de la dépendance aux transfusions. 39 des 42 participants à l’essai n’ont pas eu besoin de transfusion de globules rouges pendant au moins 12 mois après avoir reçu Casgevy. Cela représente une avancée majeure, car les transfusions sanguines fréquentes peuvent entraîner des complications à long terme, telles que l’accumulation de fer dans le corps.

Cependant, le traitement par Casgevy n’est pas sans défis. Avant l’administration du médicament, les patients doivent subir une chimiothérapie de « préconditionnement ». Cette étape est cruciale pour préparer la moelle osseuse à recevoir les cellules souches modifiées. Bien que nécessaire, cette chimiothérapie peut entraîner divers effets secondaires, tels que des douleurs, des nausées et un risque accru d’infections, en raison de la suppression temporaire du système immunitaire.

De plus, comme le rapporte The Guardian, les patients traités avec Casgevy peuvent nécessiter une hospitalisation prolongée, souvent d’au moins un mois, pour une surveillance de sécurité post-traitement. Cette période d’hospitalisation est essentielle pour s’assurer que les cellules souches modifiées s’intègrent correctement et commencent à produire l’hémoglobine fonctionnelle nécessaire.

Malgré ces défis, l’approbation de Casgevy est perçue comme un jalon historique dans la communauté médicale, en particulier pour ceux qui luttent contre la drépanocytose. Elle représente un espoir tangible pour des milliers de patients, offrant une perspective de vie sans les douleurs et les contraintes médicales constantes associées à ces maladies. Cette avancée est cependant accueillie avec un mélange d’optimisme et de prudence, soulignant l’importance de la poursuite de la recherche et de l’amélioration des méthodes de traitement génétique.

Source : Vertex