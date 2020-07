Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait la Terre pendant une éclipse solaire totale, mais depuis la Lune ? Un petit satellite chinois situé en orbite lunaire a réussi à capturer des images de l’éclipse visible au-dessus de l’Amérique du Sud en 2019, et ce, grâce aux commandes de passionnés de radio. Découvrez ces images fantastiques.

Les images de l’éclipse totale ont été prises le 2 juillet 2019 avec la microcaméra « Inory eye » installée sur Longjiang 2, un microsatellite développé par une équipe du Harbin Institute of Technology (HIT) dans le nord-est de la Chine, puis envoyé en orbite lunaire.

Longjiang 2, également connu sous le nom de DSLWP-B, a été lancé avec un jumeau (Longjiang 1) en mai 2018. Chaque satellite a une masse de 45 kilogrammes.

Les deux satellites ont été lancés avec Queqiao, un satellite chinois servant de relais de communication pour l’astromobile chinoise de la mission Chang’e 4, qui s’est posée sur la face cachée de la Lune (et ne peut donc pas directement communiquer avec la Terre). À noter que le programme Longjiang a été conçu pour tester une nouvelle technique d’interférométrie pour les observations astronomiques.

Tandis que Queqiao a continué sa mission au-delà de la lune, Longjiang 2 a utilisé sa propre propulsion pour ralentir et entrer en orbite lunaire. Et dans le cadre de l’éclipse totale, le minuscule satellite a reçu des commandes envoyées par des étudiants du HIT, relayées par des passionnés de radio situés en Europe, demandant au vaisseau spatial de prendre en photo la Lune, la Terre et les étoiles.

Concernant les images de l’éclipse solaire totale de juillet 2019, Reinhard Kühn, un radioastronome amateur de Sörup, en Allemagne, a envoyé des commandes chronométrant l’imagerie de l’éclipse à l’aide d’une antenne dans son jardin.

Il faut savoir que Longjiang 2 transportait également une charge utile de télédétection construite par l’Arabie saoudite dans le cadre des coopérations internationales entourant la mission Chang’e 4.

Vous aimerez également : Éclipse annulaire depuis l’espace; Découvrez les images de la Lune portant une ombre sur la Terre

Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit . C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ?

Par ailleurs, le petit satellite a également renvoyé des images étonnantes de la Terre et de la Lune :

Some of the pictures taken to the moon by DSLWP-B using Saudi Remote Sensing Payload to the moon https://t.co/24rxnqFOjv pic.twitter.com/YDXZbHXD8N

— Mohammed Bin Othman (@MBinOthman) August 1, 2019