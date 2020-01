Il y a quelques jours, le 4 janvier, la mission Sensoria I a officiellement débuté. Elle vise à recréer un environnement martien situé sur l’île Mauna Loa, dans l’archipel d’Hawaï. Durant plusieurs jours, l’équipage composé de six chercheuses (donc exclusivement féminin) réalisera des expériences scientifiques et utilisera de nouveaux matériels destinés à améliorer la vie des futurs astronautes martiens. Cette mission vise en outre à promouvoir la place des femmes dans les sciences et l’éducation.

Les missions analogues placent des scientifiques dans des endroits éloignés sur Terre, qui ressemblent physiquement à des destinations cosmiques comme la Lune et Mars. Là, les chercheurs explorent et effectuent des recherches comme s’ils étaient dans l’espace. Cela génère à la fois des données scientifiques importantes et informe les agences spatiales de ce que cela pourrait être d’évoluer sur ces surfaces lointaines.

Un tel équipage d’astronautes analogues est parti ce week-end sur Sensoria I, la sortie inaugurale du projet Sensoria. Cette série de missions aura lieu à l’HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), un habitat analogue de Mars pour les chercheurs.

Sensoria I durera du 4 janvier au 18 janvier, date à laquelle l’équipage sortira de l’habitat « martien ». Le programme Sensoria est unique pour un certain nombre de raisons, mais il convient de souligner qu’il s’agit de la première équipe de l’HI-SEAS composée exclusivement de femmes.

« Il s’agit du premier équipage entièrement féminin à se trouver dans l’habitat HI-SEAS » déclare Erin Bonilla, vice-commandant et médecin-conseil de cette mission. Elle ajoute que promouvoir l’activité spatiale des femmes est un élément majeur de la vision des missions Sensoria, qui visent à placer les femmes au premier plan de l’exploration spatiale, ce qui n’a pas été le cas par le passé.

Vidéo résumant la mission effectuée par la précédente équipe de l’HI-SEAS :

Sensoria : une mission “martienne” visant à expérimenter, tester et améliorer

Ce n’est que la première mission de Sensoria et, si les équipages ne seront pas tous uniquement composés de femmes, les femmes seront toujours majoritaires et les équipages seront rassemblés avec un effort concerté pour la diversité et l’inclusion. L’équipage entièrement féminin n’est pas la seule chose qui sépare Sensoria du reste. Il s’agit de la première mission analogue d’astronaute soutenue par du capital-risque.

Dans le cadre de cette mission, par exemple, la membre de l’équipage Adriana Blachowicz, officier scientifique pour cette mission, qui travaille comme chercheuse au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, testera un instrument qui sera envoyé à la Station spatiale internationale. Les missions Sensoria visent en outre, comme d’autres missions analogues, à faire avancer des recherches importantes en mettant l’accent sur des solutions durables.

Promouvoir la place des femmes dans le domaine des sciences et de l’éducation

Sensoria travaillera également avec des établissements d’enseignement ciblant les jeunes filles. Le projet communiquera avec des femmes de premier cycle qui seront sur place à la société spatiale commerciale Blue Origin.

La série de missions Sensoria a également établi un partenariat avec Sally Ride Science, une organisation à but non lucratif spécialisée dans le soutien à l’apprentissage et aux femmes dans les sciences. Les membres d’équipage de Sensoria créeront du contenu pour les milliers de jeunes femmes impliquées dans Sally Ride Science.

Les six chercheuses (aux côtés d’un certain nombre de membres d’équipage éloignés qui soutiendront la mission) viennent d’horizons divers, dont beaucoup ont déjà participé à de nombreuses missions analogues.

Cette expérience variée s’accompagne d’une foule de recherches intéressantes que les membres d’équipage poursuivront. De plus, comme l’équipe l’a mentionné, même si chaque membre d’équipage se concentrera sur un certain nombre de projets, elles travailleront également ensemble et s’aideront mutuellement dans leurs études :