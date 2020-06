Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les faits insolites ne manquent pas, parfois tragiques, parfois hilarants… Dans la ville de Meerut, près de Lucknow, en Inde, une troupe de singes a attaqué un centre médical et a par hasard “dérobé” des échantillons de sang de patients qui avaient été testés positifs pour SARS-CoV-2. L’événement s’est déroulé vendredi dernier selon les autorités locales.

Le premier à avoir constaté l’assaut des primates est un technicien de laboratoire qui se promenait sur le campus d’un collège médical géré par l’État à Meerut, à 460 km au nord de Lucknow. « Des singes ont pris des échantillons de sang de quatre patients COVID-19 qui sont en cours de traitement et se sont enfuis avec… De ce fait, nous avons dû effectuer à nouveau les prélèvements sanguins », a déclaré le Dr S. K. Garg, un haut fonctionnaire de l’université.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne savaient pas clairement si les singes avaient renversé les échantillons de sang, mais les habitants vivant près du campus verdoyant craignaient une nouvelle propagation du virus si les singes transportaient les échantillons dans les zones résidentielles.

Garg a déclaré qu’il n’était pas clair si les singes peuvent contracter le coronavirus s’ils entrent en contact avec du sang infecté. « Aucune preuve n’a été trouvée montrant que les singes peuvent contracter l’infection de cette manière », a déclaré Garg à Reuters.

