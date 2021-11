Des souris paralysées remarchent après un traitement expérimental aux nanofibres

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



La moelle épinière est la structure qui serpente du cerveau à notre colonne vertébrale. Point de départ de nombreux nerfs qui activent nos muscles moteurs, elle joue le rôle de relai entre cerveau et membres. Sans elle, pas de mouvements volontaires. Problème : lorsqu’une lésion l’empêche d’innerver correctement notre corps, la moelle épinière ne se régénère pas. C’est notamment la cause de la paraplégie, ou paralysie des membres inférieurs. Cette condition semblait incurable… jusqu’à hier ! Une équipe de chercheurs américains vient de développer un traitement qui rétablit partiellement des souris paralytiques après 3 semaines. Leur secret ? Des nanofibres de molécules thérapeutiques qui miment l’environnement cellulaire et induisent la régénération de la moelle épinière, tout en se biodégradant rapidement.

C’est une découverte qui fera date ! Des chercheurs américains de la Northwestern University ont développé un traitement expérimental prometteur contre la paraplégie, testé sur des souris paralysées des membres inférieurs. Les résultats de leur recherche ont été publiés aujourd’hui dans la prestigieuse revue Science. Et, pour la première fois, le développement de ce traitement a reposé sur le contrôle du mouvement collectif des molécules thérapeutiques injectées aux souris : la thérapie expérimentale a en effet été choisie suivant la capacité de ses molécules à former une nanofibre aux constituants dynamiques.

Nanofibre aux constituants dynamiques, qu’est-ce que cela signifie ? Le produit développé par les scientifiques est en réalité un mix de deux Peptides Amphiphiles (PA), des dérivés de protéines qui ont une longue queue hydrophobe — repoussée par l’eau — d’un côté, et une extrémité hydrophile — attirées par l’eau — de l’autre. Résultat : dès que ces PA sont injectés sous forme liquide au niveau de la lésion de la moelle épinière, ils se regroupent instantanément entre eux sous la forme de nanofibres, avec leur queue hydrophobe protégée de l’eau au cœur de cette structure cylindrique. Les extrémités hydrophiles des PA sont alors en contact avec la surface des cellules de la moelle épinière endommagée… et c’est grâce à ça que la magie opère.

Régénérer les neurones et leur environnement

Le premier PA a une extrémité hydrophile dérivée d’une séquence de cinq acides aminés (les briques élémentaires des protéines) qui permet, une fois repérée par un récepteur cellulaire, la croissance des axones — les prolongements des neurones conduisant l’influx nerveux — et la différenciation des cellules souches neuronales en neurones. En clair, lorsqu’elle entre en contact avec les cellules de la moelle épinière endommagée, cette extrémité hydrophile répare les circuits. Mais, contrairement à une installation électrique, les circuits sont ici des cellules vivantes qui ont besoin de nutriments pour vivre, et donc de cellules de soutiens et de capillaires sanguins.

C’est là qu’intervient le deuxième PA : son extrémité hydrophile contient un peptide qui mime un facteur de croissance qui permet, une fois capté par un récepteur cellulaire, d’activer la prolifération cellulaire dans la moelle épinière, et la régénérescence des autres cellules de la moelle épinière. Alors que l’utilisation de polymères de PA avait déjà été testée auparavant avec un succès d’estime pour guérir des souris de la paralysie, la nouveauté introduite par l’équipe américaine a été de sélectionner les PA les plus efficaces… en jouant sur leur mobilité dans les nanofibres !

En effet, deux séquences moléculaires différencient les deux PA des nanofibres : l’extrémité hydrophile… et une structure de quatre acides aminés seulement, qui permet de jouer sur la fluidité des nanofibres, et sur le mouvement des molécules qui les composent. Les chercheurs ont donc choisi les motifs permettant le plus de mouvements des PA à l’intérieur de la nanofibre, parmi huit possibles. « Dans les cellules, les récepteurs bougent constamment. Notre innovation clé, c’est de contrôler le mouvement de plus de 100 000 molécules. Le mouvement des PA de nos nanofibres permet de les connecter plus efficacement aux récepteurs cellulaires », explique pour Northwestern Now Samuel I. Stupp, le chef du projet.

Une impressionnante progression

Dans les progrès des souris paralytiques, dans leurs coupes de moelle épinière, ou encore dans les cultures in vitro de cellules souches neuronales humaines : les progrès sont éclatants. Trois semaines auront suffi aux 38 souris paraplégiques traitées avec la meilleure combinaison de PA pour recouvrer l’usage partiel de leurs membres inférieurs et redévelopper un début de moelle épinière fonctionnelle au niveau de leur lésion, alors qu’aucun progrès n’a été observé dans les souris témoins — et significativement moins dans les souris aux PA suboptimales.

Cette réussite pousse Samuel I. Stupp à rêver encore plus grand : l’optimisation du mouvement moléculaire de molécules thérapeutiques délivrées sous la forme de nanofibres pourrait-elle s’adapter à la guérison d’autres maladies ? « Le tissu de système nerveux central endommagé que nous avons réussi à réparer est similaire à celui qu’on trouve dans le cerveau de personnes atteintes d’AVC ou de maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson », affirme le chercheur.

