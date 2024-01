Un symbole de Star Trek sur Mars ? Un rover de la NASA dévoile une étonnante image

Le 9 janvier 2024, le rover Curiosity de la NASA a capturé une image étonnante sur la planète rouge : un rocher en forme de l’emblème delta de Starfleet, célèbre symbole de la série « Star Trek ». Cette découverte, bien que fortuite, a suscité l’intérêt et l’amusement des fans de science-fiction et de la communauté scientifique. Quelqu’un aurait-il oublié son badge là-bas ?

Une récente découverte par le rover Curiosity de la NASA marque un moment amusant dans l’exploration spatiale. Lors d’une mission routinière sur la surface martienne, des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory (JPL), une division du California Institute of Technology opérant sous contrat avec la NASA, ont identifié un rocher évoquant le symbole de Starfleet de la série Star Trek.

Au-delà de son aspect ludique pour les amateurs de science-fiction, la forme de ce rocher soulève des questions sur les processus géologiques à l’œuvre sur la planète rouge.

Le hasard d’une ressemblance

La forme du rocher évoque de manière frappante le badge delta des officiers de Starfleet, un élément iconique de la série « Star Trek ». Capturé par la caméra de navigation gauche du rover, l’objet n’est pas seulement une curiosité visuelle, mais pourrait également nous en apprendre plus sur les processus érosifs et géologiques uniques qui façonnent le paysage martien. L’image, mise en évidence par l’astronome amateur Scott Atkinson, a été accueillie avec un mélange d’émerveillement et d’humour.

Cette découverte n’est pas la première occurrence d’un symbole de « Star Trek » sur Mars. En effet, en 2019, une formation de lave en forme du même symbole delta avait été observée par le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Cette répétition de motifs similaires sur la planète rouge suscite un intérêt accru pour ses caractéristiques géologiques.

Bien entendu, ces formations ne sont pas le fruit d’une intervention extraterrestre ou humaine, mais le résultat de processus naturels tels que l’érosion éolienne, le dépôt sédimentaire et l’activité volcanique. La récurrence de telles formations offre aux scientifiques des indices précieux sur l’histoire géologique de Mars et les forces naturelles à l’œuvre.

Un explorateur infatigable

Depuis son arrivée sur Mars le 5 août 2012, le rover Curiosity de la NASA joue un rôle clé dans la quête de compréhension de l’environnement martien. Sa mission principale est d’explorer la surface de la planète pour rechercher des indices sur les conditions passées qui auraient pu être favorables à la vie.

Une partie significative de cette mission implique l’ascension et l’étude du mont Sharp (Aeolis Mons), une montagne située au centre du cratère Gale. Les responsables du JPL expliquaient en septembre 2023 : « Différentes couches du mont Sharp représentent différentes époques de l’histoire martienne. À mesure que Curiosity monte, les scientifiques en apprennent davantage sur la façon dont le paysage a changé au fil du temps ».

Ces couches stratifiées sont comme des pages d’un livre d’histoire, révélant des informations sur l’histoire hydrologique de la planète et sur les changements climatiques et environnementaux qui s’y sont produits au fil des millénaires. Le rover se trouve maintenant dans une zone remplie de sulfate, ajoute le communiqué, « ce qui pourrait être la couche d’altitude la plus élevée qu’il ne visitera jamais ».

Les découvertes et les succès de Curiosity ont non seulement enrichi notre compréhension de Mars, mais ont également jeté les bases pour des missions futures plus ambitieuses. En 2020, la NASA a lancé le rover Perseverance, qui s’appuie sur les découvertes de Curiosity et vise des objectifs encore plus spécifiques, notamment la recherche directe de signes de vie microbienne ancienne.

Perseverance est également chargé de collecter et de stocker des échantillons de roche et de sol martiens pour une future mission de retour d’échantillons sur Terre. Cette mission de retour, bien que confrontée à des défis technologiques et financiers, est cruciale pour permettre une analyse plus approfondie des échantillons dans des laboratoires sur Terre.

Source : Jet Propulsion Laboratory