Édulcorants : une nouvelle étude pointe du doigt les dangers de l’érythritol pour la santé cardiovasculaire

Pour être en bonne santé, il est généralement conseillé de consommer moins de sucre afin de maintenir une glycémie normale. Le maintien de cette glycémie est surtout essentiel pour les personnes souffrant de maladies métaboliques, telles que l’obésité et le diabète. Beaucoup de personnes ont alors tendance à choisir les boissons ou autres aliments artificiellement sucrés avec des édulcorants, pensant qu’ils sont bénéfiques pour la santé. Cependant, les médecins suspectent depuis quelques années les effets néfastes de plusieurs édulcorants populaires, tels que l’aspartame. Tout récemment, des chercheurs ont associé l’érythritol à un risque plus élevé de crises cardiaques et d’AVC. Bien qu’il puisse être naturellement présent à faible concentration dans notre organisme, cet édulcorant pourrait provoquer la formation de caillots sanguins à des taux sanguins trop élevés.

L’érythritol, un édulcorant de la famille des polyols, est naturellement présent dans quelques fruits tels que le melon, la poire, le raisin, ainsi que dans des produits fermentés tels que le vin, le fromage, le miso, la sauce soja, etc. Bien qu’on puisse le synthétiser artificiellement par la fermentation du blé ou du maïs, sa présence naturelle dans certains aliments lui confère une certaine popularité, car la perception du côté naturel est considérée comme inoffensive pour la santé. Commercialisée sous forme de cristaux, sa similitude structurelle avec le sucre (ou le saccharose) lui donne un goût sucré, mais ce goût est cependant moins intense (de 60 à 70%) que celui du sucre de canne ou de betterave, et s’estompe assez vite une fois absorbé par les papilles gustatives.

