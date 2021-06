Tesla Model S Plaid : la voiture la plus rapide actuellement disponible à l’achat

S’il y a quelques semaines Tesla annonçait le développement d’un roadster SpaceX Package capable de passer de 0 à 100 km/h en 1.1 seconde, les autres modèles du constructeur disponibles à la vente ne sont pas pour autant en reste niveau vitesse. Le comédien à la retraite et expert automobile Jay Leno a récemment parcouru le quart de mile (400 mètres) en seulement 9.43 secondes à bord de la Tesla Model S Plaid, la qualifiant de voiture d’usine la plus rapide disponible actuellement à l’achat.

L’une des voitures Tesla Model S Plaid d’Elon Musk a apparemment établi un nouveau record du monde avec le comédien Jay Leno au volant de la Tesla Model S Plaid. L’animateur à la retraite et accro aux voitures a réussi à boucler une piste d’essai californienne en 9.43 secondes.

Ce temps surpasse ce qui avait été considéré comme le meilleur temps « quart de mile » par une voiture de série fabriquée en usine, lorsqu’une Dodge Challenger Demon — dotée d’un moteur V8 suralimenté de 840 chevaux — a réalisé un temps de 9.65 secondes.

« C’est maintenant la voiture de production la plus rapide que vous puissiez acheter — plus rapide que n’importe quelle Ferrari, plus rapide que n’importe quelle Bugatti à 3.5 millions de dollars », déclare Leno à Shepard Smith, faisant référence aux légendaires constructeurs de voitures de sport, dont les modèles les plus rapides peuvent parcourir respectivement le quart de mile en 9.8 et 9.7 secondes.

De 0 à 100 km/h en 1.99 seconde

La Model S Plaid peut passer de zéro à 100 km/h en 1.99 seconde et culminer à 300km/h, affirme Tesla. Elon Musk, PDG de Tesla, a qualifié la Plaid de « voiture de production la plus rapide jamais construite ». En matière d’accélération, les moteurs électriques ont une longueur d’avance sur les moteurs à combustion, car ils ne nécessitent pas de changement de vitesse, ce qui entraîne des pertes d’énergie ; un avantage appelé « couple instantané ».

Vidéo sur le record de Jay Leno :

Tesla a commencé à livrer la Model S Plaid jeudi, selon Reuters. La berline à quatre portes commence actuellement à 123 990 $, ce qui en fait le véhicule le plus cher de Tesla — et 50 000 $ de plus que la Model S standard. Tesla prévoyait de sortir une version longue portée encore plus chère du modèle S appelée « Plaid Plus », mais Elon Musk l’a annulée la semaine dernière en écrivant : « Plaid + est annulé. Pas besoin, car Plaid est déjà tellement bien ».

Leno semble être d’accord — et a été stupéfait par la puissance d’un véhicule électrique. « 130 000 $, c’est une énorme somme d’argent. Mais pour obtenir les mêmes performances d’un moteur à combustion interne, vous devrez probablement dépenser dans le cas de Bugatti 2.5 millions de dollars, ou Ferrari près de 1 million de dollars ».