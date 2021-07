Tesla facturera 200$ par mois l’utilisation de la fonction de conduite autonome

Acheter une Tesla équipée d’un système de conduite autonome ne suffira bientôt plus pour en bénéficier… Tesla vient d’annoncer qu’elle facturera désormais la modique somme de 199$ par mois pour débloquer la fonctionnalité. En somme, un système d’abonnement à la conduite autonome… Qui aurait cru un jour lire une telle phrase ?

Chez Tesla, l’innovation ne se fait pas que dans la technologie, mais aussi dans les moyens de financer son développement. En effet, la société propose désormais un abonnement pour débloquer sa fonctionnalité « Full Self-Driving » (FSD), soit la conduite « entièrement autonome », bien que ce nom soit trompeur.

FSD : un système pas tout à fait autonome

Selon le site web de Tesla, les clients peuvent désormais, moyennant un abonnement mensuel de 99 ou 199 dollars, accéder au FSD. Le prix est déterminé par le système Autopilot de base dont bénéficie le véhicule du client. Les véhicules dotés du système Basic Autopilot nécessiteront l’abonnement à 199 dollars tandis que ceux équipés du Enhanced Autopilot seront avantagés.

Cependant, il faut préciser que ce système, bien qu’il soit capable d’une conduite non assistée, exige que le conducteur supervise activement et qu’il pose au moins ses mains sur le volant. Le cas échéant, le système se désactive. Des technologies similaires bénéficiant du même type de sécurité, bien que souvent moins avancées, sont aussi proposées par d’autres marques (gratuitement cependant).

« Avec la fonction Full Self-Driving (FSD), vous aurez accès à une suite de fonctions d’assistance au conducteur plus avancées, conçues pour fournir un guidage plus actif et une conduite assistée sous votre supervision active », explique l’entreprise.

New Tesla App shows FSD subscription. HW3 upgrade required for $1500 pic.twitter.com/r5giBL3vX0 — John Connell (@JohnPConnell) July 17, 2021

La FSD de Tesla, qui a fait l’objet d’une mise à jour vers la version 9.0 (toujours en version bêta) début juillet, exige en effet que les utilisateurs soient prêts à reprendre le contrôle si besoin, en cas d’erreur, de mauvaise décision de l’IA ou de dysfonctionnement complet.

En plus de la formule d’abonnement, la FSD de Tesla est également disponible à l’achat, pour la somme de 10 000 $. Pour l’instant, la marque indique que la mise à jour par abonnement n’est disponible qu’aux États-Unis. Les utilisateurs d’autres pays doivent donc pour le moment payer cette somme s’ils veulent être les premiers à bénéficier des nouvelles fonctionnalités.

La société insiste sur le fait que, malgré son nom, il ne faut pas considérer cette suite de fonctionnalités comme un système rendant le véhicule autonome, ou du moins pas en toute sécurité. « Les fonctionnalités actuellement activées nécessitent un conducteur pleinement attentif, qui a les mains sur le volant et est prêt à prendre le relais à tout moment ».