COVID-19 : tout ce qu’il faut savoir sur la vaccination des enfants

La vaccination COVID-19 s’accélère à travers le monde, mais uniquement pour les adultes. La vaccination chez les enfants et adolescents est, quant à elle, encore en phase d’essai. Pfizer vient cependant d’annoncer des résultats préliminaires d’efficacité et de tolérance, qui selon l’entreprise sont « remarquables ». Selon les experts, l’approbation globale des différents vaccins cette année dépendra de l’évolution du virus et de la pandémie.

Selon Pfizer, le vaccin aurait même « une efficacité de 100% chez ce public (les enfants) ». Ainsi, la société espère pouvoir vacciner ce groupe d’âge « avant la prochaine année scolaire ». Mi-mars, Moderna a elle aussi annoncé avoir commencé ses essais sur des milliers d’enfants âgés de 6 mois à 11 ans, aux États-Unis et au Canada.

Bien que des essais cliniques soient en cours pour tester l’efficacité et la sécurité des vaccins COVID-19 chez les enfants et les jeunes adultes, il est encore un trop tôt pour planifier une vaccination à grande échelle. « Nous serons guidés par l’avis de nos experts sur ces questions, notamment le Comité mixte indépendant sur les vaccins et la vaccination (JCVI) », annonce le Royaume-Uni, qui semble en avance par rapport à d’autres pays concernant la vaccination COVID-19 chez les enfants.

« Je pense qu’il est très peu probable que le JCVI dispose de suffisamment d’informations issues des essais cliniques des vaccins actuels pour recommander de vacciner les adolescents ou les enfants cet été », déclare Saul Faust, professeur d’immunologie pédiatrique et de maladies infectieuses à l’université de Southampton, au Royaume-Uni. « La seule situation qui pourrait changer cela serait la propagation rapide d’une nouvelle mutation plus dangereuse. Mais […] avec le succès du programme de vaccination des adultes, ce n’est pas quelque chose que je m’attends à voir se produire ».

Déterminer la dose appropriée et la sûreté du vaccin

