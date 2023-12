Trust My Science lance «Trust Innovation», son axe d’investigation et d’anticipation technologique

Chez Trust My Science, la mission principale a toujours été d’offrir une information scientifique vulgarisée de qualité, accessible et toujours à la pointe de l’actualité. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvel axe dédié au journalisme d’investigation/enquête et d’anticipation, baptisé Trust Innovation. Cette nouvelle branche est spécialement pensée pour nos lecteurs les plus exigeants et curieux ainsi que pour les professionnels désireux d’avoir un coup d’avance sur la concurrence en matière d’innovation.

Trust Innovation est une extension des contenus principaux, proposant des articles d’enquête approfondis et d’anticipation technologique et scientifique de façon hebdomadaire. Ces articles sont donc un ajout aux articles gratuits et au contenu premium standard, offrant ainsi une valeur ajoutée substantielle.

Des articles uniques et approfondis

Chaque semaine, les abonnés Trust Innovation ont accès à des articles exclusifs, rédigés par nos meilleurs journalistes et experts. Ces articles traitent surtout de sujets avant-gardistes, explorant les dernières innovations et découvertes scientifiques. Vous y trouvez des analyses approfondies, des interviews d’experts et des reportages sur les dernières tendances technologiques.

Un engagement envers l’accessibilité de la science

Il est important de souligner que l’introduction de Trust Innovation ne signifie en aucun cas que Trust My Science devient un média majoritairement payant. L’engagement de Trust My Science envers la vulgarisation scientifique accessible à tous reste inchangé. Les articles gratuits continueront d’être proposés au même rythme.

Des interviews d’experts au cœur des enquêtes

Un aspect distinctif de Trust Innovation est la présence d’interviews/avis d’experts dans chaque article. Les enquêtes comportent des entretiens avec des scientifiques et des innovateurs de tous horizons, offrant une vue profonde et des analyses pointues sur les avancées technologiques et scientifiques.

Découvrir les innovations avant qu’elles ne deviennent virales

Trust Innovation se positionne en avant-garde de l’information scientifique et technologique. Les abonnés découvrent ainsi des technologies et des innovations avant même qu’elles ne fassent la une des médias. Nos équipes vont chercher l’information à la source, afin d’offrir une perspective privilégiée sur ce qui façonnera notre futur.

Pourquoi choisir Trust Innovation ?

: découvrez des innovations révolutionnaires et des informations critiques avant tout le monde. Contenu exclusif : des articles qui vont au-delà des nouvelles quotidiennes, offrant une perspective plus profonde et informée.

: des articles qui vont au-delà des nouvelles quotidiennes, offrant une perspective plus profonde et informée. Soutien à la science : en vous abonnant à Trust Innovation, vous soutenez notre mission de diffusion informée de la science et de l’innovation.

Rejoignez la communauté Trust Innovation

En vous abonnant à Trust Innovation, vous rejoignez une communauté de passionnés et de curieux, désireux de comprendre et d’explorer les frontières de la science et de la technologie. Ne manquez pas cette occasion de rester à l’avant-garde de l’innovation. Abonnez-vous dès maintenant et commencez votre voyage vers une compréhension plus riche du monde qui nous entoure et de notre avenir.

Quelques exemples d’articles récemment publiés :