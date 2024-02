Aucun cas de cancer du col de l’utérus chez les femmes vaccinées depuis 2008, révèle une étude

Le programme de vaccination contre le HPV en Écosse a conduit à une réduction notable des cas de cancer du col de l’utérus chez les femmes vaccinées dès leur jeune âge. Ces résultats laissent envisager l’éradication de cette forme fréquente de cancer par une stratégie de vaccination ciblée et précoce.

La prévention du cancer du col de l’utérus en Écosse franchit un seuil significatif par le biais de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). Une étude récente menée par le Public Health Scotland, en collaboration avec l’Université de Strathclyde et l’Université d’Édimbourg, révèle qu’aucun cas de cancer du col de l’utérus n’a été détecté chez les femmes ayant reçu le vaccin HPV à l’âge de 12 ou 13 ans, depuis le début du programme en 2008.

Cette étude, publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, met en lumière l’efficacité du vaccin dans la lutte contre l’une des principales causes de cancer chez les femmes à l’échelle mondiale, marquant ainsi un tournant potentiel dans les stratégies de santé publique visant à éradiquer cette maladie.

L’efficacité du vaccin et son impact réel

Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), dans sa forme initiale bivalente, a été conçu pour cibler spécifiquement les souches 16 et 18 du virus, identifiées comme étant les plus dangereuses et responsables d’environ 70 % des cas de cancer du col de l’utérus. Cette stratégie ciblée visait à offrir une protection maximale contre les formes les plus agressives du virus, réduisant ainsi significativement le risque de développer cette forme de cancer.

L’efficacité de ce vaccin a été particulièrement remarquable chez les jeunes filles vaccinées à l’âge de 12 ou 13 ans, soulignant l’importance d’une immunisation précoce. L’étude a mis en évidence que, chez cette tranche d’âge, le vaccin offre une protection optimale contre le développement du cancer du col de l’utérus plus tard dans la vie, indépendamment du nombre de doses administrées, ce qui témoigne de son efficacité. Aucun cas de cancer du col de l’utérus n’a été détecté chez les femmes entièrement vaccinées à l’âge de 12-13 ans depuis que le programme a débuté en Écosse en 2008, rapporte le communiqué officiel. Les résultats sont basés sur un échantillon de 100 000 femmes au total.

Cependant, les résultats de l’étude ont également révélé que l’efficacité du vaccin diminue chez les jeunes femmes vaccinées à un âge plus avancé. Bien que le vaccin reste bénéfique, les femmes vaccinées après l’âge de 13 ans ne bénéficieraient pas du même niveau de protection que celles vaccinées plus jeunes.

Ce constat met en lumière l’importance de la vaccination précoce, à un moment où l’exposition au virus est probablement moins fréquente, permettant ainsi au vaccin de fournir une barrière plus efficace contre l’infection par les souches virales les plus dangereuses. Ces constatations renforcent l’argument en faveur de programmes de vaccination précoces et bien coordonnés, visant à maximiser l’impact préventif du vaccin sur la santé publique et à réduire le fardeau global du cancer du col de l’utérus.

Des perspectives prometteuses

Les résultats obtenus en Écosse montrent peut-être le chemin à prendre pour des stratégies de santé publique plus efficaces à l’échelle mondiale. Par ailleurs, l’association de la vaccination à des programmes réguliers de dépistage permet d’identifier et de traiter les lésions précancéreuses avant qu’elles n’évoluent en cancer, renforçant ainsi les mesures de prévention. Ces éléments combinés offrent une stratégie robuste pour réduire significativement, voire éliminer, le cancer du col de l’utérus.

Le modèle écossais, caractérisé par une approche proactive et inclusive de la vaccination contre le HPV, pourrait inspirer d’autres nations à adopter et/ou adapter des stratégies similaires en fonction de leurs contextes spécifiques. L’amélioration de l’accès au dépistage régulier et la mise en place de politiques de santé publique favorisant une prise en charge précoce des cas de HPV à haut risque sont des mesures complémentaires envisageables.

Source : Journal of the National Cancer Institute