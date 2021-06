Le variant Delta en passe de devenir la cause dominante de COVID-19 dans le monde

Les données sont désormais suffisantes pour de nombreux experts : le variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2 est sur le point de devenir dominant au niveau mondial. Certains pays ont dû imposer de nouvelles mesures sanitaires afin de freiner la propagation du nouveau variant, hautement contagieux.

Le variant Delta (B.1.617.2), anciennement appelé « variant Indien », est désormais présent dans au moins 85 pays, et est d’ores et déjà devenu dominant dans certains pays européens, dont le Royaume-Uni (95%) et le Portugal (70% à Lisbonne). En France et en Suisse, il devrait devenir dominant d’ici quelques semaines.

Selon les données de la société d’analyse scientifique Airfinity, le variant delta est la deuxième souche la plus préoccupante au niveau mondial, une désignation utilisée pour les versions du virus plus transmissibles, plus dangereuses ou plus résistantes aux vaccins. Avec environ 80 000 cas détectés à ce jour dans le monde, elle est encore loin derrière le million de cas détectés du variant Alpha, la souche préoccupante identifiée pour la première fois au Royaume-Uni.

« Je sais que le variant delta suscite actuellement beaucoup d’inquiétude dans le monde entier et que l’Organisation mondiale de la santé s’en préoccupe également », a déclaré Tedros Adhanom, directeur général de l’OMS, lors d’une conférence de presse le 25 juin.

L’inquiétude persiste malgré une efficacité vaccinale convaincante

Mais la domination rapide du variant Delta au Royaume-Uni montre à quelle vitesse il peut se propager, même dans un pays où les taux de vaccination sont élevés. Il a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni à la mi-avril. Il représente désormais 95% de tous les nouveaux cas et a retardé l’assouplissement des restrictions.

Le variant Delta se propage également rapidement en Europe. « Il pourrait devenir dominant [en Europe], car les cas semblent augmenter de manière exponentielle », déclare Caroline Casey d’Airfinity. Au Portugal, le variant delta représente déjà 70% des cas dans sa capitale, Lisbonne.

Le Centre européen de contrôle des maladies prévoit que, d’ici la fin du mois d’août, le variant sera responsable de 90% des cas dans l’Union européenne. Il souhaite une accélération des programmes de vaccination de l’UE, en soulignant que deux doses « offrent une protection presque équivalente contre le variant delta [par rapport aux variants plus anciens] ».

D’autres régions du monde sont également confrontées à la facilité avec laquelle le variant delta se propage. Des fermetures ont été imposées à Sydney, en Australie, et dans les districts environnants après la détection de plus d’une centaine de cas. Israël a réintroduit l’obligation de porter un masque dix jours seulement après l’avoir levée, à la suite de cas importés du variant delta. Aux États-Unis, le nombre de cas liés au variant est passé d’environ 10% des infections le 15 juin à environ 20% aujourd’hui.

Les chercheurs d’Afrique du Sud affirment que les nouvelles infections sont dominées par le variant delta. Même Singapour, un pays qui a bien réussi à contrôler les premiers stades de la pandémie, a vu le variant devenir dominant, bien que le nombre de cas quotidiens reste très faible.

Variant Delta : plus contagieux et plus apte à échapper aux vaccins

« À moins que quelque chose d’autre ne se présente, delta va probablement supplanter tous les autres virus, à l’exception peut-être de la variante bêta », déclare Ravi Gupta de l’Université de Cambridge. « Mais le variant delta semble être plus transmissible, donc il se répandra probablement plus vite [que bêta] ». Les autorités sanitaires britanniques estiment que le variant delta est environ 60% plus transmissible que l’alpha.

Une étude récente publiée par Gupta et ses collègues a révélé que le virus delta se propage non seulement plus facilement que les variantes précédentes, mais qu’il est aussi plus apte à échapper à la protection offerte par les vaccins actuels. La recherche, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, s’est basée sur plus de 100 travailleurs de la santé en Inde vaccinés avec le vaccin Oxford/AstraZeneca. Bien que l’efficacité du vaccin ait été réduite, Gupta affirme que les résultats montrent que le vaccin protège toujours contre les formes graves de la maladie.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers !

Code : 0pub20

Eric Topol, du Scripps Research Translational Institute en Californie, estime que ce n’est qu’une question de temps avant que le variant ne fasse une percée significative en Amérique du Sud. « Je ne pense pas qu’il y ait de doute sur le fait que le variant delta sera dominant au niveau mondial, car il a montré une croissance exponentielle sur plusieurs continents, y compris l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Asie », déclare-t-il.

La propagation internationale et le nombre de victimes du variant dépendront largement de la situation en matière de vaccination et du nombre de personnes immunisées par des infections antérieures, ajoute Topol. « Les endroits où les taux de vaccination sont élevés, comme le Royaume-Uni et Israël, ne devraient pas connaître une augmentation significative du nombre de décès, et les taux d’hospitalisation sont nettement plus faibles lorsque les personnes les plus âgées et les plus à risque sont majoritairement vaccinées », ajoute-t-il.

Selon Gupta, le grand danger de la propagation mondiale du variant delta concerne les pays où relativement peu de personnes sont vaccinées. « Cela va entraîner de grandes perturbations et un grand nombre de décès dans les endroits où il n’y a pas beaucoup de vaccins », dit-il. Gupta craint également que des niveaux élevés du variant delta n’entraînent de nouvelles mutations inquiétantes.