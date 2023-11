Le wasabi améliorerait la mémoire chez les séniors

Alors que le maintien des fonctions cognitives devient un enjeu majeur du vieillissement, une récente étude pointe les bénéfices inattendus du wasabi sur la mémoire des aînés. Cette épice japonaise, riche en isothiocyanates, pourrait jouer un rôle dans la stimulation neuronale et la prévention du déclin cognitif. De nouvelles recommandations nutritionnelles « épicées » pourraient ainsi se profiler (si le lien est confirmé), démontrant une fois de plus l’impact certain que peut avoir notre alimentation sur la santé cérébrale.

L’augmentation de l’espérance de vie mondiale intensifie les enjeux de santé publique, particulièrement autour du déclin cognitif. La recherche se tourne notamment vers l’alimentation pour trouver du soutien aux fonctions cérébrales, une démarche essentielle pour améliorer la qualité de vie des aînés. Des régimes spécifiques, tels que le régime méditerranéen, sont reconnus pour leur impact favorable sur la mémoire et les capacités cognitives globales. Des revues systématiques ont également confirmé que la consommation régulière de fruits et légumes améliore les fonctions cérébrales chez les aînés en bonne santé.

Dans ce contexte, une récente étude a révélé un lien surprenant entre le wasabi, connu pour sa saveur piquante et l’amélioration des fonctions cognitives chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Au-delà de son rôle traditionnel dans la cuisine japonaise, cette épice semble être un allié inattendu contre le vieillissement cérébral. Les composés qu’elle renferme stimuleraient la mémoire, révèle l’étude, menée par des chercheurs de la Tohoku University et publiée dans la revue Nutrients.

Pourquoi le wasabi ?

Actuellement, l’intérêt pour les propriétés bénéfiques des épices et herbes sur la santé s’accroît. Le gingembre et l’ail sont par exemple associés à une amélioration des fonctions cognitives, y compris chez les personnes âgées atteintes de démence. Ces ingrédients, couramment utilisés pour rehausser le goût, masquer d’autres saveurs ou colorer les plats, sont désormais étudiés pour leur influence positive sur la cognition.

Le wasabi, ou Eutrema japonicum, est une épice emblématique du Japon, appréciée pour son goût unique. Son principal composant bioactif, le 6-méthylsulfinylhexyl isothiocyanate (6-MSITC), appartient à la famille des isothiocyanates. Il est reconnu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des études antérieures ont suggéré que les antioxydants et les anti-inflammatoires jouent un rôle important dans la santé cognitive des personnes âgées (et pas que). Par conséquent, le 6-MSITC devrait avoir un effet positif sur les performances cognitives des personnes âgées.

Des tests éclairant l’impact du wasabi sur la mémoire

La présente étude a impliqué un groupe de 72 adultes âgés de plus de 60 ans, suivis attentivement sur une période de trois mois. Ces participants ont été divisés de manière aléatoire en deux groupes distincts, l’un recevant quotidiennement un comprimé contenant de l’extrait de wasabi, tandis que l’autre groupe recevait un comprimé placebo, sans que les participants ne connaissent la nature de ce qu’ils prenaient.

Les résultats, mesurés à l’issue de l’expérience, ont révélé que le groupe traité au wasabi a enregistré des améliorations notables dans des tests évaluant la mémoire épisodique, c’est-à-dire la capacité de se souvenir d’événements passés, ainsi que dans la mémoire de travail, nécessaire pour maintenir des informations de manière transitoire.

Cependant, les chercheurs n’ont pas observé d’amélioration dans d’autres domaines de la fonction cognitive, incluant le raisonnement, l’attention ou la vitesse de traitement de l’information. L’équipe de recherche suggère que les effets bénéfiques du wasabi, et plus spécifiquement du composé 6-MSITC, pourraient cibler l’hippocampe, une région du cerveau cruciale pour la mémoire.

Concrètement, cette molécule pourrait jouer un rôle dans la modulation de la neuroinflammation et la protection contre les dommages oxydatifs dans les cellules cérébrales, bénéfique pour la connectivité entre les neurones. Ces effets pourraient être liés à la capacité du 6-MSITC à traverser la barrière hématoencéphalique, atteignant ainsi directement le tissu cérébral et l’hippocampe. En ciblant les voies moléculaires qui soutiennent la neurogenèse et la plasticité synaptique, ce composé contribuerait ainsi à maintenir ou à améliorer les fonctions cognitives, notamment chez les seniors.

Vers une alimentation ciblée pour la mémoire des seniors ?

Les résultats encourageants de l’étude sur le wasabi et la santé cognitive des seniors invitent à l’optimisme, mais les scientifiques appellent à la prudence. Ils insistent sur l’importance d’effectuer des recherches supplémentaires pour valider ces découvertes préliminaires et élucider les processus biologiques impliqués. En effet, aucun biomarqueur antioxydant ou anti-inflammatoire n’a été mesuré. Il est donc seulement possible de formuler des hypothèses sur l’effet du wasabi pour le moment.

Malgré ces réserves, l’intégration du wasabi dans l’alimentation des personnes âgées pourrait être bénéfique selon ces résultats préliminaires. Son potentiel, s’il est confirmé, pourrait être exploité dans le cadre d’une stratégie diététique intégrée et équilibrée, visant à optimiser la santé cérébrale dans sa globalité.

Source : Nutrients