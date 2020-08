Les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken ont avoué avoir fait des blagues par téléphone satellite lorsqu’ils se trouvaient encore dans Crew Dragon de SpaceX. Selon eux, la facture de téléphone devrait être adressée à Elon Musk.

Pourquoi n’y avons-nous pas pensé plus tôt ? Une fois que vous êtes entré dans l’histoire en tant que membre d’équipage du premier vaisseau spatial américain construit et exploité commercialement pour transporter les astronautes de la NASA entre la Terre et la Station spatiale internationale, et que vous êtes retournés sur Terre mais que vous devez patienter dans votre vaisseau spatial, qui se trouve en mer dans le golfe du Mexique, que pouvez-vous bien faire… simplement attendre que l’on vous récupère ? Mais bien entendu que non voyons, il faut faire des blagues téléphoniques !

Doug Hurley de la NASA et son coéquipier Bob Behnken avaient un téléphone satellite à leur disposition, une fois que Crew Dragon s’est posé en mer dimanche dernier. Et lors d’une conférence de presse qui a eu lieu plus tard dans la journée, Hurley a expliqué ce qu’ils avaient fait de leur temps libre, pendant qu’ils flottaient, avant d’être récupérés par GO Navigator (le navire de récupération SpaceX) et de pouvoir sortir de la capsule.

« Il y a cinq heures, nous étions dans un vaisseau spatial qui dérivait, en train de faire des blagues par téléphone satellite, à quiconque nous pouvions trouver. Ce qui était plutôt amusant », a déclaré Hurley. Ce dernier a également suggéré que la facture du téléphone satellite revenait au fondateur de SpaceX, Elon Musk, qui d’ailleurs était assis à proximité. Hurley et Behnken n’ont pas précisé le type de blagues qu’ils ont fait par téléphone.

Crew Dragon de SpaceX a réussi sa mission historique Demo-2 dans le cadre du Commercial Crew Program de la NASA, dont l’objectif est la fourniture d’un moyen de transport (vaisseau spatial et lanceur) permettant d’amener ses astronautes à bord de la Station spatiale internationale et d’assurer leur retour sur Terre. Grâce à cette mission, SpaceX a permis aux États-Unis de sortir de leur dépendance envers les lanceurs Soyouz russes. SpaceX et la NASA espèrent commencer des missions opérationnelles régulières vers l’ISS plus tard cette année.

Peut-être y aura-t-il donc encore quelques blagues téléphoniques qui prendront naissance à l’intérieur d’une capsule spatiale ! Après tout, lorsqu’on revient de la Station spatiale internationale à bord d’un vaisseau spatial, il est normal de vouloir se détendre une fois de retour sur Terre.