Avec l’essor des activités industrielles humaines, la pollution océanique n’a cessé de croître au cours des dernières années, notamment la pollution plastique dont les signes sont aujourd’hui visibles dans tous les océans et mers du monde. Les premières victimes de cette situation sont les animaux marins ingérant les déchets plastiques. De nombreux mammifères marins échoués ont, ces dernières années, été retrouvés avec des quantités alarmantes d’objets dans leur estomac. Mais récemment, c’est un nouveau record sinistre qui a été établi sur les côtes écossaises, où un cachalot a été été retrouvé avec 100 kg de divers déchets dans l’estomac.

Le jeune cachalot mâle (Physeter macrocephalus) s’est échoué le 28 novembre sur la plage de Luskentyre, en Écosse, dans les îles des Hébrides extérieures. Il est décédé peu de temps après. Des filets de pêche, des cordages, des tubes et un assortiment de déchets en plastique formaient une masse compacte à l’intérieur de l’animal de 20 tonnes, et certains semblaient y être depuis un certain temps.

La peau et la graisse des baleines les isolant si efficacement, les bactéries à l’intérieur d’un cadavre de baleine peuvent se multiplier rapidement, même lorsque la température de l’air est basse. Alors que les bactéries aident à décomposer les restes, elles produisent des gaz qui accumulent ensuite de la pression à l’intérieur du corps, et le cachalot sur la plage écossaise ne faisait pas exception à la règle.

Il « a en quelque sorte explosé » durant l’examen de son cadavre. « Au moment où nous sommes arrivés près du cadavre pour l’examiner, le cachalot était mort depuis 48 heures et la plus grande partie des tripes a été soufflée lorsque nous y avons mis un couteau » écrit un représentant du SMASS.

Mieux comprendre l’échouement côtier des animaux marins

Les chercheurs et les bénévoles du SMASS collectent et analysent des données sur les animaux échoués le long de la côte écossaise, qui comprend 790 îles et s’étend sur 19’000 kilomètres. En effectuant des nécropsies et en étudiant les vestiges de la vie marine échouée — requins, marsouins, dauphins, tortues de mer et phoques, ainsi que des baleines — les scientifiques peuvent mieux comprendre les conditions biologiques et environnementales qui conduisent à l’échouement.

Alors que la quantité de déchets à l’intérieur de la baleine était impressionnante, l’animal semblait être en bonne santé et n’était pas mal nourri. Il est probable que la boule de déchets ait gêné la digestion, mais les experts du SMASS n’ont trouvé aucun signe indiquant que les débris ingérés bloquaient les intestins de la baleine.

Pollution plastique : un danger global mortel pour tous les animaux marins

D’autres exemples sinistres de baleines mortes au ventre plein de plastique qui se sont échouées sur les côtes d’autres pays existent. Un cachalot enceinte qui flottait sur une plage italienne en avril, est mort avec 22 kg de déchets dans son estomac, et une baleine à bec de Cuvier qui est arrivée aux Philippines en mars avait avalé 40 kg de déchets. Les cachalots qui se sont échoués en 2018 en Espagne et en Indonésie portaient également dans leur ventre des masses indigestibles.

Au Royaume-Uni, les corps d’animaux marins échoués ont généralement des particules de microplastiques dans leur corps, bien que l’on ignore comment cela affecte leur santé globale. Mais les animaux échoués avec de grandes quantités de débris dans le ventre sont rares dans la côte britannique. Dans le récent échouement, l’assortiment de déchets dans l’intestin du cachalot souligne le problème mondial de la pollution marine généralisée causée par diverses activités humaines.