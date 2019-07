Si longtemps la biologie a considéré le sexe comme un caractère acquis, fixé à la naissance et définitif, ces dernières décennies ont montré que, chez certaines espèces, ce n’était pas toujours le cas. Plusieurs espèces de reptiles et de poissons peuvent changer biologiquement de sexe au cours de leur existence, en réponse à des stimulus environnementaux. Le mécanisme sous-tendant ce changement a longtemps échappé aux biologistes. Mais récemment, des chercheurs ont identifié les processus à l’origine du changement de sexe chez les poissons.

Environ 500 espèces de poissons changent de sexe à l’âge adulte, souvent en réponse à des signaux environnementaux. Le changement de sexe de ces poissons était jusqu’à présent un mystère pour les biologistes. Mais la lumière sur ce mécanisme vient enfin d’être faite par une collaboration internationale menée par des scientifiques néo-zélandais, et dirigée par la généticienne Jenny Graves de l’université de La Trobe. L’étude a été publiée dans la revue Science Advances.

« J’ai suivi la Girelle à tête bleue pendant des années parce que son changement de sexe est vraiment rapide et qu’il est déclenché par un signal visuel » déclare Graves. « La façon dont le sexe peut s’inverser de manière aussi spectaculaire est un mystère depuis des décennies. Les gènes n’ont pas changé. Ce sont donc les signaux qui les activent ou les désactivent qui ont changé ».

Un changement de sexe biologique en seulement quelques jours

Les mâles de l’espèce Thalassoma bifasciatum vivent en groupes, sur les récifs coralliens des Caraïbes. Un mâle dominant — à tête bleue — protège un harem de femelles jaunes. Si le mâle disparaît, la plus grosse femelle devient un mâle — en seulement 10 jours. Elle change de comportement en quelques minutes et sa couleur en quelques heures. Son ovaire devient un testicule et en 10 jours, il produit du sperme.

En utilisant les dernières approches génétiques — séquençage d’ARN à haut débit et analyses épigénétiques — les chercheurs ont découvert quand et comment des gènes spécifiques sont désactivés et activés dans le cerveau et les gonades afin qu’un changement de sexe puisse se produire. L’étude est importante pour comprendre comment les gènes sont activés et désactivés au cours du développement chez tous les animaux (y compris l’Homme), et comment l’environnement peut influencer ce processus.

Reptiles et poissons : une modification de l’expression des gènes

« Nous avons constaté que le changement de sexe implique un recâblage génétique complet de la gonade » explique Erica Todd, de l’Université d’Otago. « Les gènes nécessaires au maintien de l’ovaire sont d’abord désactivés, puis une nouvelle voie génétique est progressivement activée pour favoriser la formation de testicules ».

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Sur le même sujet : Une femelle anaconda verte donne naissance à deux bébés après s’être auto-fécondée

« Des marqueurs chimiques sur l’ADN contrôlent l’expression des gènes et aident les cellules à se rappeler leur fonction spécifique dans le corps. Notre étude est importante car elle montre que le changement de sexe implique de profonds changements dans ces marqueurs chimiques » déclare le biologiste Oscar Ortega-Recalde. Graves explique que le projet était lié à des études sur l’inversion du sexe chez des lézards-dragons australiens, auxquelles elle collabore avec des chercheurs de l’Université de Canberra.

« Chez les lézards dragons, le changement de sexe est déclenché par la température, qui prend le pas sur les gènes des chromosomes sexuels masculins et provoque le développement des embryons en tant que femelles. Le renversement du sexe chez les dragons et les girelles implique certains des mêmes gènes, alors je pense que nous examinons un ancien système de contrôle environnemental de l’activité des gènes » conclut Graves.

Sources : Science Advances