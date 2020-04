332 Partages











En ces temps de confinement, la NASA offre des formations gratuites en ligne ainsi que de nombreuses autres activités pour les enfants et les étudiants. Avez-vous déjà rêvé de fuir dans l’immensité de l’espace ? De devenir astronaute ? De contribuer à la science ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’agence spéciale, qui a mis à disposition de nombreux cours et activités gratuites en ligne.

La NASA et l’ISS National Lab ont développé toute une gamme de programmes et d’activités pour tous les enfants et étudiants qui sont actuellement en train de vivre le confinement. Parmi ceux-ci, un programme de formation pour devenir “astronaute à la maison”, construire un petit aéroglisseur ou encore lancer des fusées. « Les [vrais] astronautes voient le monde depuis l’espace et veulent partager sa beauté », a expliqué Dan Barstow, responsable de l’éducation à l’ISS National Lab. « Ils effectuent des expériences médicales pour mettre sur pied des remèdes et ils veulent aider les jeunes à découvrir les mystères de l’Univers, à les pousser vers son exploration ! », a-t-il ajouté.

Les activités proposées permettent également aux parents d’aider les enfants (élèves) à explorer des sujets scientifiques, allant des sciences de la vie et de la santé humaine à la robotique, en passant par les mathématiques et la physique.

Par exemple, les élèves peuvent participer à des expériences, comme le font les astronautes sur la Station spatiale internationale, et comparer ensuite leurs résultats avec ceux obtenus sur l’ISS. L’une de ces activités comprend l’observation de la microgravité à l’aide de matériaux simples.

Voici quelques activités proposées par la NASA et l’ISS National Lab :

Il est notamment possible de contribuer à de réelles expériences scientifiques en cours, comme celle qui implique de parcourir des images pour rechercher de nouvelles naines brunes et autres planètes, utiliser des données satellites pour aider les biologistes à suivre les populations de pingouins ou encore à former un ordinateur à penser comme un scientifique, dans le but de l’utiliser pour les futures missions sur Mars.

Jusqu’au 22 avril 2020, les élèves peuvent même aider à choisir quelles plantes les astronautes vont faire pousser dans l’espace, à bord de l’ISS. Cette activité en particulier se déroule dans le cadre de la mission de ravitaillement de l’ISS par SpaceX, qui aura lieu en octobre 2020 et qui vise notamment à fournir la station spatiale en légumineuses, mais actuellement, il reste encore à définir quelles légumineuses envoyer ! Les élèves peuvent donc rejoindre plusieurs équipes et aider à déterminer quelle plante est la plus adaptée pour vivre sur l’ISS.

Il s’agit du Leguminaut Challenge, qui d’ailleurs enseigne également aux éducateurs de nouveaux processus de réflexion, utiles quant aux nouveaux défis auxquels de nombreux parents doivent désormais faire face (et à présent assumer le rôle d’enseignant en plus de celui de parent).

En quête d’espoir !

En proposant ces activités, la NASA, l’ISS National Lab, ainsi que tous les partenaires, visent à inspirer l’espoir aux jeunes en ces temps difficiles, en déclarant : « Nous savons que de nombreux étudiants apprennent depuis la maison en ce moment, et les activités pratiques de ce genre sont particulièrement importantes pour maintenir l’engagement et l’apprentissage des étudiants. Nous sommes tous dans le même bateau ».

Source : ISS National Lab