La consommation régulière de noix prolongerait la vie en bonne santé

Riches en nutriments essentiels, les fruits à coque tels que les noisettes, les amandes et autres noix, sont considérés comme des aliments particulièrement bénéfiques pour la santé. Ils se caractérisent par une forte teneur en acides gras insaturés (50 à 75 %), en protéines (10 à 25 %) ainsi qu’en vitamines, antioxydants et fibres. Ainsi, leur intégration dans le régime alimentaire est vivement recommandée en France, au Canada et aux États-Unis. De nombreuses études ont déjà mis en lumière les bénéfices de la consommation régulière de ces super-aliments, notamment dans la réduction du cholestérol, des maladies cardiovasculaires et du risque d’obésité. Une étude récente menée par des chercheurs australiens vient encore enrichir ce tableau en démontrant les bienfaits des noix sur la santé des seniors — en d’autres termes, sur la durée de vie en bonne santé.

Ces dernières années, les noix ont conquis une place de choix dans le domaine de la nutrition. Une méta-analyse réalisée en 2019, regroupant 19 études, a révélé qu’une consommation quotidienne de 28g de ces fruits oléagineux diminue de 29 % la mortalité due aux maladies cardiovasculaires. Une autre analyse, compilant 33 études, a montré que la consommation de noix réduisait de 10 % le risque de cancer, grâce à leur richesse en oméga-3 et oméga-6.

Réputés également pour leurs bienfaits sur le système nerveux central, les fruits à coque n’ont pourtant pas toujours fait l’unanimité quant à leur influence sur les fonctions cognitives. Cependant, une étude a récemment levé le voile sur ces incertitudes. Publiée dans la revue GeroScience, elle indique qu’une consommation régulière de noix a réduit de 12 % le risque de démence chez les personnes étudiées. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont appuyés sur les données de l’UK Biobank, analysant un échantillon de 50 386 individus âgés de 40 à 70 ans.

Un risque de démence réduit de 23 % chez les consommateurs réguliers de noix

Dans le cadre d’une nouvelle étude, les chercheurs de l’Université Monash ont identifié une lacune dans la compréhension du lien entre la consommation de noix et la survie sans maladie chez les personnes âgées. Sous la houlette de Holly Wild, doctorante et enseignante à l’École de santé publique et de médecine préventive de l’Université, l’équipe a tenté de combler cette lacune. « Les noix offrent une voie durable pour intégrer des protéines et des nutriments dans notre alimentation », souligne Wild dans un communiqué. « C’est pourquoi leur consommation est préconisée par des experts de renom dans le cadre du rapport de la Commission Eat Lancet pour la santé planétaire ».

Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques se sont penchés sur les données de l’étude longitudinale ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly). Bien que l’étude ASPREE soit initialement conçue pour examiner les effets de l’aspirine sur la longévité de 19 114 personnes âgées en Australie et aux États-Unis, elle fournit une base de données précieuse pour de nombreuses recherches ultérieures. Les informations recueillies ont notamment servi de fondement à trois études distinctes, dont deux portaient sur la démence.

Dans leur analyse, Wild et ses collègues ont exploré les données d’un échantillon de 9 916 Australiens âgés de plus de 70 ans. Les participants, dans le cadre de l’étude ASPREE, ont répondu à un questionnaire comprenant 49 questions sur leur fréquence de consommation de noix. Ils devaient classer leurs habitudes en catégories : peu fréquente ou nulle (1 à 2 fois par mois), hebdomadaire (3 à 6 fois par semaine) ou quotidienne (plusieurs fois par jour).

« La survie sans maladie est définie comme l’absence d’événements tels que la démence, une incapacité physique persistante ou un décès toutes causes confondues », explique Wild. Selon les résultats, publiés dans la revue Age and Ageing, les participants consommant une poignée de noix une à deux fois par jour avaient 23 % moins de risque de démence ou d’incapacité persistante que ceux qui en consommaient rarement.

En parallèle, les directives diététiques australiennes conseillent aux adultes de consommer en moyenne 30 g de fruits à coque par semaine ou deux cuillères à soupe de beurre de noix quotidiennement pour maintenir une bonne santé. « Les 30 grammes de fruits à coque varient selon le type, mais une ‘poignée’ correspond généralement à environ 25 amandes, 10 noix ou 40 cacahuètes », conclut Wild.

Source : Age and Ageing