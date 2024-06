Découverte d’un mystérieux monolithe réfléchissant dans le désert du Nevada, à Las Vegas

Le 16 juin dernier, un monolithe réfléchissant a été repéré à Gass Peak dans le désert du Nevada, à environ 72 kilomètres de Las Vegas. Il vient s’ajouter à une longue liste de structures du même type apparues un peu partout aux États-Unis, en Europe et même en Asie. L’objectif de ces monolithes demeure à ce jour peu clair et les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux.

Depuis 2020, d’étranges structures métalliques réfléchissantes parallélépipédiques ont commencé à apparaître un peu partout aux États-Unis. Mesurant 3 mètres de haut en moyenne, elles sont souvent constituées de tuiles raccordées les unes aux autres pour former un prisme. Bien que le terme « monolithe » ne soit pas vraiment adapté à leur morphologie, elles sont surnommées ainsi en raison de leur ressemblance avec le monolithe de « L‘Odyssée de l’Espace », le film de Stanley Kubrik (2001).

Le premier monolithe a été repéré dans le désert de l’Utah (aux États-Unis) le 18 novembre 2020, lorsque des biologistes y effectuaient un survol en hélicoptère pour suivre un groupe de mouflons d’Amérique. Il a ensuite été secrètement démantelé le 27 novembre de la même année. Le même jour, un autre est apparu à l’extérieur de la ville de Piatra Neamt, en Roumanie, pour être démantelé à son tour le 2 décembre.

Les jours suivants, d’autres sont apparus à Pine Mountain à Atascadero en Californie et à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ils ont été retirés presque immédiatement pour des raisons politiques ou religieuses. Suite à ces découvertes, plus de 200 structures similaires ont été érigées un peu partout dans le monde, notamment sur tout le continent américain, en Europe, en Asie et en Australie.

Celle récemment découverte sur un sentier de randonnée, au Nevada, s’ajoute à la liste. Il s’agit du deuxième monolithe construit dans la région. Alors que le premier a été érigé en plein centre-ville de Las Vegas, peu de temps après que celui de l’Utah a été repéré, le second a été implanté dans une zone peu fréquentée.

Alors que la plupart ont été construits par des artistes locaux s’inspirant de celui de l’Utah, leur véritable origine et leur objectif demeurent inconnus. Il n’existe à ce jour aucune indication ni trace des personnes les ayant implantés. Certains spéculateurs ont même avancé une potentielle origine extraterrestre…

Un objectif artistique ?

Alors que le mystère planant autour des monolithes est toujours plus médiatisé, un groupe appelé « The Most Famous Artist » s’est attribué, il y a quelques années, le mérite des monolithes de l’Utah et de Californie. Ils ont commencé à mettre en vente des répliques sur leur site web, en indiquant qu’il s’agissait « d’authentiques monolithes extraterrestres ». Le prix par pièce peut aller jusqu’à 45 000 dollars.

Cependant, Travis Kenney, un autre artiste, a affirmé qu’il s’agissait d’une usurpation du travail de son groupe. Il a d’ailleurs publié des photos de lui et de son équipe en train d’en implanter un. Toutefois, cela ne prouve pas nécessairement qu’il soit réellement à l’origine de toutes les structures. Un peu plus tard, le groupe de The Most Famous Artist a finalement admis qu’il n’était pas à l’origine des monolithes, mais voulait juste profiter de la vague de médiatisation.

D’un autre côté, John McCracken, un célèbre artiste décédé en 2011, a également été proposé comme créateur potentiel des monolithes. Il est notamment connu pour sa passion pour les extraterrestres et les films de science-fiction tels que « L’Odyssée de l’espace ». En outre, il partage avec son fils Patrick McCraken la tendance à implanter ses œuvres dans des zones reculées, comme des sentiers de randonnée.

« Il a été inspiré par l’idée de visiteurs extraterrestres laissant des objets qui ressemblaient à son travail, ou auxquels son travail ressemblait », a déclaré Patrick McCraken au New York Times. « Cette découverte d’une pièce monolithique correspond tout à fait à sa vision artistique », indique-t-il en référence au monolithe de l’Utah. Toutefois, cette hypothèse ne concorde pas avec le fait que de nombreux monolithes continuent à être érigés dans de nombreux endroits dans le monde. Pour l’heure, la véritable identité de leur créateur reste un véritable mystère, ce qui pourrait favoriser davantage leur propagation.