| Julius Csotonyi/The University of Calgary and Ro

1K Partage











Il y a environ 80 millions d’années, un redoutable prédateur saurien de la famille des T. rex arpentait les plaines de l’actuel Canada, traquant méticuleusement ses proies avec une spectaculaire efficacité. Ce dinosaure, découvert par une équipe de paléontologues canadiens, a reçu le nom de « faucheur de la mort ». Cette découverte importante permettra aux paléontologues de reconstituer avec plus de détails la lignée des Tyrannosaures.

Des paléontologues canadiens ont annoncé la découverte d’une nouvelle espèce de dinosaure étroitement apparentée à Tyrannosaurus rex, qui a parcouru la plaine d’Amérique du Nord il y a environ 80 millions d’années. Thanatotheristes degrootorum (du grec pour « moissonneur de la mort ») serait le membre le plus âgé de la famille T. rex découvert à ce jour dans le nord de l’Amérique du Nord et aurait atteint une longueur d’environ 8 mètres. T. degrootorum est la dixième espèce de tyrannosaurides identifiée en Amérique du Nord.

« Nous avons choisi un nom qui incarne ce que ce tyrannosaure était : le seul grand prédateur connu de son époque au Canada, le faucheur de la mort. Le surnom est devenu Thanatos » explique Darla Zelenitsky, co-auteure de l’étude et professeure de paléobiologie des dinosaures à l’Université du Canada.

Alors que T. rex — la plus célèbre de toutes les espèces de dinosaures — a traqué ses proies il y a environ 66 millions d’années, Thanatos remonte à au moins 79 millions d’années. Le spécimen est la première nouvelle espèce de tyrannosaure trouvée depuis 50 ans au Canada.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Sur le même sujet : Un nouveau dinosaure « à épines » découvert en Patagonie

« Il existe très peu d’espèces de tyrannosaurides. En raison de la nature de la chaîne alimentaire, ces grands prédateurs au sommet étaient rares par rapport aux dinosaures herbivores ou herbivores » indique Zelenitsky dans un article publié dans la revue Cretaceous Research.

L’étude a révélé que Thanatos avait un museau long et profond, semblable à celui des tyrannosaures plus primitifs qui vivaient dans le sud des États-Unis. Les chercheurs ont suggéré que la différence de forme de crâne des tyrannosaures entre les régions aurait pu être due à des différences de régime alimentaire et également des proies disponibles à l’époque.

Sources : Cretaceous Research