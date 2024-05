Un dirigeant d’OpenAI estime que les futurs modèles d’IA de l’entreprise ridiculiseront ceux d’aujourd’hui

Alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la sortie de la cinquième version du modèle GPT (GPT-5), les éloges autour du produit ont déjà commencé, et se poursuivent. Ce nouveau système promet d’être nettement plus performant que ses prédécesseurs. Un dirigeant d’OpenAI a même avancé qu’il pourrait largement surpasser voire « ridiculiser » les capacités des IA actuelles.

OpenAI est en pleine préparation du lancement de GPT-5, la prochaine version de son modèle de langage alimentant le chatbot ChatGPT. La sortie de ce nouveau produit est attendue pour cette année, probablement cet été. Jusqu’à présent, les représentants d’OpenAI et les collaborateurs n’ont fourni que très peu d’informations techniques concernant le projet.

Ce que l’on sait désormais cependant, c’est que GPT-5 surpassera largement son prédécesseur, GPT-4, récemment critiqué par de nombreux utilisateurs en raison d’une baisse d’efficacité notable. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a lui-même reconnu les faiblesses du modèle en affirmant lors d’un podcast qu’il est « un peu à la ramasse ».

Des informations supplémentaires sur le potentiel de GPT-5 ont été révélées lors de la 27e conférence mondiale annuelle du Milken Institute, qui s’est tenue du 6 au 8 mai. Cette conférence, rassemblant des leaders de divers secteurs, a vu la participation d’un représentant d’OpenAI, qui a confirmé les attentes élevées autour du nouveau modèle.

Le géant de l’IA, OpenAI, concentre actuellement ses efforts sur l’amélioration des performances de ses modèles en développement. Brad Lightcap, directeur d’exploitation chez OpenAI, a clairement indiqué que ces nouvelles technologies pourraient rendre obsolètes les versions actuelles. « Dans les 12 prochains mois, je pense que les systèmes que nous utilisons aujourd’hui seront perçus comme ridiculement mauvais ; nous pensons que nous allons évoluer vers un monde où ils seront beaucoup plus performants », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Il a également mentionné que les futurs modèles d’OpenAI, y compris GPT-5, seront capables de gérer des tâches bien plus complexes qu’à ce jour. Il serait entre autres capable de traiter des demandes plus nuancées, manipuler des données plus variées et fournir des solutions plus précises. Selon Lightcap, ces systèmes deviendront « d’excellents coéquipiers », aidant les utilisateurs dans une variété de tâches.

Concernant GPT-5 spécifiquement, des investisseurs ayant eu l’occasion de tester le système ont rapporté que ses fonctionnalités sont inédites, et que le modèle est « vraiment bon et nettement supérieur à son prédécesseur ».

Les nombreuses promesses concernant les performances de ces technologies soulèvent inévitablement des questions sur les coûts associés. Cette question a été abordée avec Sam Altman lors d’un récent séminaire à l’Université Stanford. Il a reconnu que, bien que les coûts puissent préoccuper certains collaborateurs chez OpenAI, il ne partage pas cette inquiétude. « Il y a probablement quelqu’un chez OpenAI qui est plus soucieux des affaires que moi et qui s’inquiète de nos dépenses, mais ce n’est pas mon cas », a-t-il déclaré. Pour le moment, le PDG semble privilégier la performance technique.

