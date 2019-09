1.1K Partages











La santé des dents est primordiale, et surtout peut entraîner de graves conséquences dans certains cas s’ils ne sont pas traités à temps. L’émail dentaire, la partie externe de la couronne ayant pour rôle de protéger la dent, en est un élément clé. Lorsqu’il est endommagé, la dent est notamment davantage exposée aux caries. Grâce à une équipe de chercheurs chinois, l’émail peut maintenant être réparé par l’application d’un gel spécial. Le produit permettrait ainsi d’éviter le développement de caries nécessitant un plombage dentaire.

L’émail est la couche protectrice dure sur la partie externe des dents. Il peut s’user naturellement, à cause de l’acidité et des mastications répétées, ce qui conduit à des cavités qui doivent être bouchées avec des obturations, pour éviter toute dégradation ultérieure.

Les produits d’obturation conventionnels étant composés de matériaux étrangers comme le métal, la porcelaine et la résine, ils ne se lient pas de manière idéale à la surface de la dent et se détachent souvent.

Pour surmonter ce problème, Ruikang Tang et ses collègues, de l’Université de Zhejiang en Chine, ont fabriqué un gel contenant du calcium et du phosphate, des éléments de base de l’émail naturel, pour tenter d’inciter les dents à s’autoréparer. Leur conception est présentée et détaillée dans la revue Science Advances.

Les chercheurs ont testé le gel en l’appliquant sur des dents humaines retirées de patients et endommagées par de l’acide. Ils ont ensuite laissé les dents dans des récipients de fluide conçus pour imiter l’environnement de la bouche, pendant 48 heures.

Après analyse par microscopie, ils ont remarqué que le gel avait stimulé la croissance d’un nouvel émail. La nouvelle structure présentait le même arrangement hautement ordonné de cristaux de calcium et de phosphates qu’un émail ordinaire.

Ceci est probablement dû au fait que, dans le développement normal des dents, l’émail émergent est recouvert d’une couche désordonnée de particules de calcium et de phosphate (comme dans le gel) qui favorise sa croissance, explique Tang.

Sur le même sujet : Une nouvelle découverte pourrait permettre aux dentistes de régénérer entièrement les racines des dents

Cependant, le nouveau revêtement en émail ne faisait que 3 micromètres d’épaisseur, soit environ 400 fois plus mince que l’émail non endommagé. Mais Tang explique que le gel pourrait être appliqué à plusieurs reprises, jusqu’à reconstruire toute l’épaisseur de l’émail.

Par le passé, plusieurs autres groupes de recherche avaient essayé de réparer l’émail dentaire en utilisant des mélanges de calcium et de phosphate, mais ils contenaient des grappes de particules plus grosses, qui ne collaient pas bien à la surface de la dent, déclare Tang. Selon lui, c’est cela qui avait rendu difficile la reconstruction des cristaux d’émail.

L’équipe teste maintenant le gel sur des souris et espère pouvoir le faire ultérieurement sur des patients réels. Avant cela, ils devront notamment s’assurer que les produits chimiques contenus dans le gel soient sans danger et que le nouvel émail puisse se former dans l’environnement réel de la bouche, même lorsque les patients mangeront et boiront.

Source : Science Advances