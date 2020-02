Alors que les habitants de Wuhan, en Chine, approchent de leur deuxième semaine de mise en quarantaine, des images prises par un drone d’ABC News révèlent à quel point la ville de 11 millions d’habitants semble vide. Les rues sont littéralement désertes dans ce qui semble être une véritable ville fantôme. Les habitants quant à eux, sont coupés du monde.

Depuis le 23 janvier, lorsque le gouvernement chinois a émis des ordonnances de mise en quarantaine pour Wuhan dans le cadre de ses efforts pour contenir l’épidémie de coronavirus, toutes les formes de transports publics, de trains et de transports aériens ont été bloqués. Il s’agit de la plus grande mise en quarantaine de l’histoire de l’humanité.

Les scientifiques pensent que le virus, 2019-nCov, est probablement passé des animaux aux humains dans un marché de fruits de mer à Wuhan. Depuis, plus de 25’000 personnes sont tombées malades et plus de 500 sont décédées.

Les autorités ont suivi l’interdiction de transport le 26 janvier avec des restrictions visant à interdire toutes voitures privées au centre-ville de Wuhan. Les véhicules transportant des fournitures, ainsi que les taxis, sont cependant toujours autorisés.

La quarantaine, couplée à la peur de la propagation rapide du coronavirus, a transformé Wuhan (une ville de 11 millions d’habitants) en une véritable ville fantôme… Voyez par vous-mêmes :

Drone footage shows almost empty streets in typically bustling Wuhan, China, amid a citywide lockdown over the deadly coronavirus outbreak. The viral outbreak has infected more than 20,600 people globally. https://t.co/K9g7lCir38 pic.twitter.com/ZctumKNM1Q — ABC News (@ABC) February 4, 2020

45 millions de personnes en quarantaine

Peu de temps après que les autorités ont annoncé la politique de quarantaine pour Wuhan, les autorités ont également mis 15 autres villes en lock-out, portant le nombre total de citoyens touchés par cet état d’urgence à environ 45 millions.

« Si vous vivez dans une ville, votre mouvement peut être contrôlé par les transports publics », a précédemment déclaré à Business Insider Fei Chen, professeur de design urbain à l’Université de Liverpool. « Wuhan possède un aéroport international, des autoroutes et des chemins de fer. Donc, si nous les fermons tous, nous coupons essentiellement tous les moyens pour les habitants d’en sortir ». L’interdiction de transport est survenue au milieu de la célébration du Nouvel An lunaire, impliquant chaque année la “plus grande migration humaine” au monde.

Les rapports de Wuhan suggèrent que les résidents restent principalement à l’intérieur de leurs habitations, et ne s’aventurant dehors que pour s’approvisionner en nourriture et en masques. Certains détaillants vendent des produits frais alors que les ménages amassent de la nourriture, incertains de la durée de l’épidémie et du bloquage. Les travailleurs de certains de ces magasins portent des combinaisons de protection intégrales.

La Chine a demandé aux agriculteurs d’intensifier la production de légumes et a ouvert des routes fermées pour les camions de livraison, selon Reuters. Le gouvernement a également menacé de sévères sanctions les propriétaires de magasins qui augmentent les prix des aliments et des masques à l’occasion. Il faut savoir que le port d’un masque de protection en public est obligatoire à Wuhan.

La ville a rapidement mis sur pied des installations médicales supplémentaires pour les patients atteints du coronavirus, car les hôpitaux de la ville sont à court de place.

Les stades sportifs et autres bâtiments de Wuhan ont également été transformés en hôpitaux de fortune. Pour le moment, les autorités n’ont toujours pas révélé une date de fin pour la mise en quarantaine.