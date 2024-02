Le kiwi jaune améliorerait la santé mentale

Riche en vitamine C, le kiwi jaune pourrait contribuer à la préservation et l’amélioration de la santé mentale, révèle une récente étude. Selon les résultats, ses effets bénéfiques se manifestent dès les quatre premiers jours de consommation régulière, surpassant ainsi l’efficacité des compléments alimentaires.

La vitamine C participe à de nombreux processus biochimiques essentiels à la santé neuronale et cognitive. Elle contribue directement au maintien d’une fonction cérébrale saine, y compris la régulation de l’humeur. Un apport adéquat en vitamine C peut donc aider à soutenir un état mental positif et à prévenir les troubles de l’humeur. Par ailleurs, des recherches antérieures ont mis en évidence que ce nutriment peut diminuer les symptômes de dépression et améliorer l’humeur, tandis qu’une carence est associée à un risque accru de dépression et de troubles cognitifs.

La vitamine du bonheur ?

Bien que les bienfaits de la vitamine C sur la santé mentale soient déjà reconnus, la durée de son action reste peu étudiée. C’est dans ce contexte que des chercheurs de l’Université d’Otago, en Nouvelle-Zélande, ont décidé d’approfondir cette question. Ils se sont concentrés spécifiquement sur le kiwi jaune, connu pour sa forte teneur en vitamine C – jusqu’à 152 milligrammes pour 100 grammes de fruit. Les résultats de cette recherche pourraient aider à optimiser les conseils diététiques et les approches de supplémentation en vitamine C. L’équipe a récemment publié les résultats dans la revue British Journal of Nutrition.

L’étude s’est étalée sur deux mois, comprenant une période préparatoire de deux semaines suivie d’une phase d’intervention de quatre semaines et se terminant par une phase de sevrage de deux semaines. Elle a impliqué 155 adultes présentant tous des niveaux de vitamine C faibles. Ces participants ont été divisés en trois groupes : le premier a reçu un comprimé placebo, le deuxième un comprimé de vitamine C et le troisième a consommé deux kiwis quotidiennement durant la phase d’intervention. Les deux derniers groupes ont reçu une dose équivalente de 250 mg de vitamine C chaque jour.

Pour un suivi précis de l’évolution des participants, les chercheurs ont adopté une méthode d’enquête via smartphone, permettant de collecter des données tous les deux jours. Ils ont employé divers indicateurs pour évaluer la vitalité, la fatigue, l’humeur et le bien-être psychologique des participants.

Les bienfaits du kiwi sur la santé mentale

Les résultats ont révélé que la consommation de kiwi jaune était particulièrement efficace pour améliorer la vitalité et réduire les troubles de l’humeur chez les participants. Les effets étaient perceptibles dès les quatre premiers jours de la phase d’intervention et duraient entre 14 et 16 jours. Bien que le groupe ayant reçu des suppléments de vitamine C ait aussi expérimenté des améliorations, celles-ci étaient plus modérées en comparaison. Par ailleurs, le kiwi a eu un impact positif sur le sentiment d’épanouissement des participants à partir du 14e jour, jusqu’à la fin de l’intervention. Cela n’a pas été observé chez les deux autres groupes.

Les chercheurs suggèrent que les bienfaits du kiwi sur la santé mentale pourraient résulter de la synergie entre plusieurs nutriments présents dans le fruit. Outre la vitamine C, les kiwis jaunes contiennent en effet d’autres éléments bénéfiques pour le bien-être mental, tels que les fibres, le potassium et la vitamine B9. En conséquence, ils recommandent d’incorporer des aliments entiers et riches en nutriments (comme le kiwi) dans le régime alimentaire pour profiter de ces avantages.

