Narcissisme et hypersensibilité : une étude révèle un lien inattendu

Le narcissisme est généralement associé à une quête inlassable d’admiration, à une confiance en soi démesurée et à une absence d’empathie. Pourtant, une étude récente nuance cette perception en suggérant que ce trait de personnalité pourrait n’être qu’une armure dissimulant une grande vulnérabilité. Des chercheurs allemands ont ainsi revisité le concept « d’échelle de l’hypersensibilité », un outil de mesure du narcissisme vulnérable, afin de mieux cerner cette facette méconnue. Leur analyse révèle une corrélation frappante entre narcissisme et hypersensibilité.

Si l’on se représente souvent le narcissique comme un être convaincu de son caractère exceptionnel, avide de reconnaissance et insensible aux critiques, la réalité apparaît bien plus complexe. Deux formes principales de narcissisme sont distinguées : le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable. Le premier, le plus connu, s’exprime par une mise en avant constante de soi, qui peut prendre deux formes : une quête d’admiration ou, à l’inverse, une rivalité exacerbée menant à la dévalorisation d’autrui pour se sentir supérieur.

Le narcissisme vulnérable, quant à lui, se caractérise par une hypersensibilité aux critiques et un besoin profond d’être accepté. Certains chercheurs y voient une combinaison paradoxale d’égocentrisme et de fragilité : l’individu peut être préoccupé par l’image qu’il projette tout en étant profondément affecté par le regard des autres. C’est cette ambiguïté que des chercheurs de la FernUniversität de Hagen, en Allemagne, ont souhaité explorer en réévaluant l’échelle d’hypersensibilité appliquée aux narcissiques vulnérables.

Une échelle de mesure dépassée

L’échelle de narcissisme hypersensible (Hypersensitive Narcissism Scale, HSNS), élaborée en 1997 par Hendin et Cheek, a longtemps servi de référence pour évaluer conjointement l’hypersensibilité et l’égocentrisme. Pourtant, la nouvelle étude, menée par Sabrina Schneider et son équipe, révèle qu’elle repose sur des bases théoriques aujourd’hui obsolètes. Les détails ont été publiés dans la revue Psychological Assessment.

Ce modèle a en effet été conçu avant l’émergence des avancées majeures en psychologie de la personnalité, notamment le modèle des Big Five et le modèle HEXACO. Le modèle des Big Five identifie cinq dimensions fondamentales de la personnalité : le névrosisme (anxiété, instabilité émotionnelle), l’extraversion (sociabilité), l’agréabilité (bienveillance), la conscience (rigueur, autodiscipline) et l’ouverture à l’expérience (curiosité intellectuelle). Le modèle HEXACO, quant à lui, ajoute un sixième trait : « l’honnêteté-humilité », permettant une distinction plus fine des comportements.

L’équipe de recherche de la FernUniversität estime que ces modèles plus récents offrent une lecture plus nuancée du narcissisme, applicable tant à des fins théoriques que cliniques. Pour valider cette hypothèse, ils ont testé une version révisée du HSNS sur un échantillon de 3 655 adultes âgés de 25 à 35 ans.

Narcissisme et hypersensibilité : une relation à double facette

L’étude repose sur un questionnaire comprenant dix situations évaluées sur une échelle de 1 (peu caractéristique) à 5 (très caractéristique). Parmi les énoncés retenus, Psychology Today cite notamment : « Je peux être entièrement absorbé par mes pensées concernant mes affaires personnelles, ma santé, mes soucis ou mes relations avec les autres » et « Mes sentiments sont facilement blessés par le ridicule ou les remarques désobligeantes des autres ».

En complément du HSNS, les chercheurs ont pris en compte des indicateurs issus du modèle alternatif des troubles de la personnalité (Alternative Model for Personality Disorders, AMPD) afin d’évaluer les dimensions pathologiques du narcissisme.

Les résultats ont permis d’établir une distinction entre deux composantes essentielles de l’hypersensibilité narcissique. Certaines situations étudiées relèvent d’un facteur qualifié « d’hypersensibilité-névrose », tandis que d’autres s’inscrivent dans un registre plus antagoniste, marqué par l’égocentrisme et la difficulté à tolérer la contradiction. Bien qu’un léger chevauchement entre ces deux aspects ait été observé, l’étude confirme la pertinence d’un modèle en deux dimensions.

Les auteurs résument ainsi leurs conclusions : « L’hypersensibilité mesurée par le HSNS correspond aux évaluations du narcissisme névrotique et prédit une tendance aux troubles internalisés ainsi que des difficultés intrapersonnelles, tandis que l’égocentrisme se superpose au narcissisme antagoniste, à la faible agréabilité et aux comportements d’extériorisation pathologique ».

En d’autres termes, si le narcissisme vulnérable peut se traduire par une souffrance intériorisée et un mal-être personnel, il peut aussi s’accompagner d’une posture défensive et d’une difficulté à accepter la critique, renforçant ainsi des comportements perçus comme arrogants ou manipulateurs.

Une meilleure lecture du narcissisme vulnérable

L’intérêt de cette nouvelle approche réside dans sa capacité à mieux distinguer les différentes facettes du narcissisme, en mettant en lumière les tensions internes qui le caractérisent. Loin d’être un trait monolithique, il apparaît désormais comme un équilibre fragile entre surestime de soi et hypersensibilité, entre quête d’admiration et peur du rejet.

Les chercheurs notent par ailleurs que cette révision du HSNS le rend plus précis et mieux adapté aux conceptualisations modernes des traits de personnalité. « Nos travaux permettent de réconcilier le HSNS avec d’autres outils de mesure du narcissisme multidimensionnel, tout en l’intégrant aux modèles actuels de la personnalité et de la psychopathologie. Ils attestent ainsi de sa pertinence pour une analyse plus nuancée du narcissisme vulnérable », concluent les auteurs.

