L’hygiène et l’entretien dentaire sont des facteurs de santé importants qui ne doivent pas être négligés, et bien que la population en soit globalement informée, il arrive parfois que certains cas extrêmes se présentent dans les cabinets dentaires. Souvent, cela est dû à un manque d’entretien ou d’hygiène, mais il arrive aussi que des pathologies rares dues à d’autres facteurs soient découvertes. Récemment, des dentistes indiens ont retiré plus de 500 petites dents de la bouche d’un garçon de 7 ans, premièrement admis à un hôpital dentaire pour soigner un gonflement anormal de la mâchoire.

Selon ce que rapporte le New Indian Express, le 11 juillet, un garçon de 7 ans nommé P. Ravindran a été emmené à l’hôpital dentaire Saveetha (Saveetha Dental College And Hospitals) à Chennai, où il a été soigné pour gonflement à la mâchoire inférieure droite.

« Nous n’avons jamais vu autant de dents dans un seul site », a déclaré Pratibha Ramani au Times of India, professeure et chef du département de pathologie buccale et maxillo-faciale.

Les dentistes ont commandé une radiographie et un scanner, révélant une “structure semblable à une poche” dans la bouche du garçon, contenant 526 dents, a déclaré P. Senthilnathan, professeur de chirurgie buccale et maxillo-faciale au Saveetha Dental College and Hospitals. Les dentistes rapportent que la condition contractée par le pauvre garçon est connue sous le nom d’odontome composé, une forme de tumeur odontogène.

« Le tissu ressemblant à une tumeur a empêché la croissance des molaires permanentes chez le garçon, du côté affecté. Les rayons X et le scanner ont montré de multiples dents rudimentaires dans un tissu ressemblant à une poche », a déclaré Senthilnathan au New Indian Express.

À ce stade, les médecins ont déterminé qu’une intervention chirurgicale était nécessaire pour traiter cette affection rare. Ses parents ont tout de suite accepté, mais plusieurs heures ont été nécessaires pour convaincre le garçon.

P. Ravindran aurait tout de même eu de la chance, car la pathologie n’en était qu’à ses premiers stades, a déclaré Senthilnathan au New Indian Express. La procédure, qui nécessitait une anesthésie générale, a duré environ une heure et demie. Par suite, il a fallu cinq heures aux chirurgiens pour retirer les 526 dents de la poche.

« Les dents étaient de différentes tailles et variaient entre 0.1 mm et 15 mm », a-t-elle déclaré. « Certaines ressemblaient aux perles que l’on peut trouver dans les huîtres. Même la plus petite pièce avait une couronne, une racine et une couche d’émail, comme une dent ».

La plupart des enfants de l’âge de Ravindran possèdent environ 20 dents, tandis que les adultes en ont 32. Ravindran en possède maintenant 21, mais cela devrait se compliquer par la suite. Selon le New Indian Express, les dentistes s’attendent à ce que le garçon puisse avoir besoin d’implants molaires à l’âge de 16 ans, étant donné que la croissance a été perturbée dans la zone tumorale.

« Bien que les causes exactes de la maladie ne soient pas connues, la génétique pourrait en être une », a déclaré Ramani. « L’environnement pourrait également jouer un rôle important. Nous avons entrepris une étude pour déterminer si les radiations émises par les tours de téléphonie mobile sont un facteur ou non dans de telles conditions ».

Un cas d’odontome similaire avait déjà été rapporté en 2014, toujours en Inde. 232 dents avaient été extraites de la bouche d’un garçon de 17 ans.

Vidéo résumant le cas :