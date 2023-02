Samsung veut cloner votre voix pour que vous puissiez répondre aux appels sans décrocher réellement

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



RETIRER LA PUBLICITÉ

Vous avez horreur de répondre au téléphone ? Samsung a peut-être la solution. L’entreprise a développé une fonctionnalité permettant de répondre à un appel en écrivant un message textuel, converti en audio grâce à une reproduction de la voix de l’utilisateur.

« Désormais, les anglophones peuvent répondre aux appels de n’importe où en tapant un message, que Bixby convertit en audio et communique directement à l’appelant en leur nom », explique Samsung dans un communiqué datant du 22 février 2023. L’idée peut sembler un peu étrange, comme le souligne le média The Byte dans un article dédié : « Si les circonstances vous interdisent de parler à voix haute ou si vous êtes trop occupé, vous pouvez appuyer sur un bouton intitulé ‘Appel texte Bixby’ qui apparaît lorsque votre téléphone sonne, taper un message expliquant le problème dans lequel vous vous trouvez et demander à votre clone vocal de transmettre le message en votre nom. Ce qui nous amène à nous demander : pourquoi ne pas simplement envoyer un message texte à la place ? ».

Mais au-delà de l’utilité ou non de cet « appel par message », c’est la question du clone vocal qui peut attirer l’attention. La fonctionnalité s’appelle « Custom Voice Creator » et est intégrée à l’assistant mobile Bixby de Samsung. En effet, Samsung propose de créer une copie de la voix de l’utilisateur via une intelligence artificielle, pour pouvoir utiliser ce « clone » dans différents contextes. Pour cela, il suffit de donner des exemples à Bixby. « Les utilisateurs peuvent enregistrer différentes phrases pour que Bixby les analyse et crée une copie générée par l’IA de leur voix et de leur ton », précise Samsung.

Une technologie qui fait débat

Cette technologie existe déjà et a fait de grands progrès au cours de ces dernières années. Certains chercheurs parviennent même désormais à obtenir des résultats en seulement quelques secondes d’enregistrement. Il s’agit d’un sujet sensible qui a déjà créé beaucoup de débats. Par exemple, Amazon souhaitait recréer la voix de personnes décédées pour « faire durer leur mémoire ». Plus récemment, des acteurs voix ont dénoncé des contrats de prestation qui demandent de plus en plus fréquemment de fournir à une IA du contenu pour reproduire leur voix et pouvoir la réutiliser plus tard.

De nombreuses questions éthiques gravitent autour de cette technologie qui permet de reproduire fidèlement une voix. En effet, cette fonctionnalité peut avoir des aspects pratiques. Mais quid d’un usage qui consisterait à se faire passer pour un autre ? Toute technologie peut être utilisée à mauvais escient. Cette possibilité peut toutefois pousser à se demander s’il est judicieux d’intégrer cette fonctionnalité à portée de n’importe quel utilisateur de téléphone Samsung. C’est, tout du moins, une question qui pourrait se poser à terme. Pour le moment, cette option n’est véritablement disponible qu’en Corée, pour des conversations anglophones, et sur certains des derniers modèles d’appareils de la marque.