Une start-up affirme être parvenue à faire communiquer deux rêveurs lucides entre eux

REMSpace, une start-up neurotechnologique américaine, affirme être parvenue à faire communiquer deux rêveurs lucides entre eux, dans une expérience digne d’un film de science-fiction. Cela a été réalisé à l’aide d’un dispositif spécialement conçu pour décoder et transmettre un langage basé sur les contractions faciales se manifestant pendant les rêves lucides. L’entreprise estime que ce type de technologie du sommeil paradoxal pourrait constituer la prochaine grande industrie après l’IA.

Alors que la plupart d’entre nous réalisent avoir rêvé seulement après s’être réveillés, les rêveurs lucides ont la capacité d’être conscients de rêver et peuvent contrôler ce qui s’y déroule. Les rêves lucides peuvent survenir spontanément ou être induits suite à un entraînement spécifique. Des études ont suggéré qu’il est possible de communiquer depuis les rêves lucides en exploitant les subtils mouvements faciaux se manifestant pendant le sommeil paradoxal, la phase du sommeil au cours de laquelle se produisent la plupart des rêves.

Les chercheurs de REMSpace ont développé un langage basé sur ces mouvements, qui permettrait aux rêveurs lucides de communiquer entre eux ou avec le monde éveillé. « Hier, communiquer dans les rêves semblait relever de la science-fiction. Demain, ce sera si courant que nous ne pourrons plus imaginer notre vie sans cette technologie », a déclaré dans un communiqué Michael Raduga, fondateur et PDG de l’entreprise. « Cela ouvre la porte à d’innombrables applications commerciales, remodelant notre façon de penser la communication et l’interaction dans le monde des rêves. C’est pourquoi nous pensons que le sommeil paradoxal et les phénomènes associés, comme les rêves lucides, deviendront la prochaine grande industrie après l’IA », ajoute-t-il.

Un nouveau langage basé sur les contractions faciales

Il faut environ 90 minutes pour passer des phases de sommeil léger à paradoxal. Ce dernier entraîne un état de paralysie au cours duquel les muscles des membres ne peuvent plus bouger, nous empêchant ainsi de reproduire ce qui se produit dans nos rêves. En revanche, la fréquence cardiaque, la pression artérielle ainsi que l’activité cérébrale demeurent similaires à celles pendant l’éveil. D’autre part, même si les paupières sont fermées, les yeux du dormeur bougent frénétiquement d’un côté à l’autre et les muscles du visage effectuent de subtiles contractions.

Baptisé « Remmyo », le langage développé par REMSpace s’appuie sur des contractions musculaires faciales spécifiques du sommeil paradoxal. Il comprend six séries de mouvements faciaux pouvant être détectés par le biais de capteurs électromyographiques placés sur le visage. Les légères impulsions électriques induites par les contractions musculaires sont mesurées par les capteurs, puis transférées à un logiciel spécialisé pouvant saisir, vocaliser, décoder et traduire le Remmyo en langage commun.

« Vous pouvez transférer toutes les informations importantes des rêves lucides en utilisant seulement trois lettres dans un mot », déclarait Raduga l’an dernier à Ars Technica, en référence à une étude détaillant le développement du Remmyo avec REMSpace. « Ce niveau d’optimisation a demandé beaucoup de temps et de ressources intellectuelles », a-t-il ajouté.

La traduction dépendrait donc des lettres en Remmyo utilisées par le rêveur. Le logiciel s’appuie ensuite sur plusieurs dictionnaires virtuels stockés dans son programme pour transcrire et traduire ces mots. Les chercheurs ajoutent que la langue peut aussi être préalablement apprise pendant les heures d’éveil, à l’instar de n’importe quelle autre langue. Les rêveurs lucides pourraient ainsi communiquer entre eux directement en Remmyo.

Une efficacité de traduction limitée

Dans le cadre d’une expérience, l’équipe a invité deux rêveurs lucides à dormir (chez eux) pendant que leurs données polysomnographiques (l’ensemble de tous les paramètres liés au sommeil, tels que le rythme cardiaque et l’activité cérébrale) étaient suivies à distance par le biais d’un appareil spécialement conçu. Lorsque le logiciel de suivi a détecté que l’un des participants est entré en sommeil paradoxal, il a envoyé un mot en Remmyo au hasard par le biais de haut-parleurs. Le rêveur lucide a répété le mot dans son rêve. Sa réponse a alors été enregistrée et stockée dans la mémoire de l’appareil.

8 minutes plus tard, le second participant est entré à son tour dans un état de rêve lucide. Son dispositif de transcription a ensuite relayé le message provenant du premier participant. En se réveillant, le deuxième rêveur a confirmé qu’il a bien reçu le message provenant du premier, marquant ainsi la première forme de communication par le biais des rêves. « Notre serveur a détecté sa réponse [du premier participant] et a confirmé qu’elle était correcte. Et lorsque la personne suivante s’est retrouvée dans un rêve lucide, nous lui avons envoyé sa réponse, et elle l’a également répétée », affirme Raduga à ABC 7 News.

À noter toutefois que le logiciel de traduction du Remmyo est encore relativement limité. Raduga a lui-même admis avoir été confronté au scepticisme des pairs quant à l’efficacité du logiciel à traduire correctement les mots Remmyo en langage naturel. En effet, il est difficile de détecter correctement les mots en Remmyo communiqués par un muscle facial spécifique, car les capteurs détectent en même temps les contractions involontaires caractéristiques du sommeil paradoxal. L’étude de 2023 indique que l’efficacité du traducteur se situe entre 13 et 81 %, mais on ne sait pas dans quelle mesure cela a été amélioré, car les nouveaux résultats n’ont pas encore fait l’objet d’une publication évaluée par des pairs.

Par ailleurs, l’entreprise ne mentionne pas si la technologie a été soumise à un processus d’examen éthique. Comme nous l’avons mentionné dans un précédent article d’investigation, les technologies de contrôle des rêves constituent un domaine délicat en raison des risques d’influence et de manipulation, alors que les utilisateurs se retrouveraient dans un état de conscience altérée, avec une protection mentale affaiblie. Néanmoins, REMSpace prévoit tout de même de développer un dispositif de communication en temps réel pour les rêves lucides au cours des prochains mois.

Vidéo de présentation de la technologie et de l’expérience de communication entre deux rêveurs lucides :