204 Partages











Les humains ne sont pas les seuls à faire face à une pandémie. En effet, tandis que le monde, et maintenant surtout les États-Unis, doit affronter la pandémie de coronavirus, un autre virus commence à faire de sérieux ravages parmi les lapins du pays : dans sept États du sud-ouest, des milliers de lapins sauvages et domestiques meurent d’une rare épidémie d’une maladie hautement contagieuse, connue sous le nom de maladie hémorragique virale du lapin (RHDV-2).

Les symptômes de cette maladie peuvent être aigus : apathie, fièvre, dyspnée, troubles de la coordination et tremblements. « Nous l’appelons ‘Ebola du lapin’ », a déclaré Amanda Jones, une vétérinaire de Killeen, au Texas. Bien que ce virus de lapins ne soit « d’aucune manière lié à Ebola », qui provoque des saignements graves, des défaillances d’organes et la mort chez l’Homme et les primates, Jones a ajouté que le RHDV-2 ravage le corps des lapins de la même manière qu’Ebola ravage celui des humains et des primates.

En effet, le virus provoque des lésions dans les organes et les tissus des animaux, ce qui entraîne des saignements internes et la mort. Souvent, le seul signe extérieur montrant que les animaux sont infectés survient après leur mort : après une mort subite, une décharge sanglante s’écoule de leur nez.

Depuis le mois d’avril 2020, le département américain de l’Agriculture (USDA) a confirmé des cas de RHDV-2 en Arizona, en Californie, au Colorado, au Nevada, au Nouveau-Mexique, en Utah et au Texas. Certaines parties de l’ouest du Mexique ont également été touchées par le virus.

Un virus qui se propage très rapidement

Cette épidémie est la quatrième fois que le RHDV-2 est signalé aux États-Unis. À savoir que des variantes du virus se sont propagées sur presque tous les continents depuis que les scientifiques ont signalé le premier cas en Chine, il y a de cela 35 ans.

Mais il s’agit de la toute première fois que le virus se propage au-delà des animaux domestiques pour frapper des animaux sauvages tels que les lapins, les pikas et les lièvres, qui sont tous tombés malades. « Le fait que ce virus se trouve dans plusieurs comtés et dans des fermes d’élevage est très préoccupant. Et puis entendre que le virus se propage également à travers les populations de lapins sauvages, cela, bien sûr, renforce encore plus nos préoccupations », a expliqué Eric Stewart, directeur exécutif de l’American Rabbit Breeders Association.

En 2018, le virus a fait son apparition chez des lapins domestiques en Ohio, puis une épidémie distincte s’est produite dans l’État de Washington. À la fin du mois de février 2020, plus d’une douzaine de lapins sont morts au Center for Avian and Exotic Medicine à Manhattan, succombant au virus en quelques minutes.

Cette nouvelle épidémie qui sévit dans le sud-ouest est apparue en Arizona et au Nouveau-Mexique un mois plus tard, et n’est pas liée aux crises précédentes. « Nous n’avons toujours aucune idée de son origine », a déclaré Ralph Zimmerman, vétérinaire de l’État du Nouveau-Mexique. « C’est un effet boule de neige : le virus se propage comme un fou », a-t-il ajouté.

Près de 500 animaux au Nouveau-Mexique ont été infectés entre mars et juin 2020. « Nous avons connu un gars avec 200 lapins, et il les a tous perdus entre un vendredi après-midi et un dimanche soir. Le virus est arrivé et les a tous tués », a ajouté Zimmerman.

De nouveaux responsables mexicains ont institué une politique de dépeuplement : si un lapin dans une habitation a contracté la maladie, l’État exige que les lapins restants soient euthanasiés. Cela a conduit à la mort de 600 autres animaux dans le but d’arrêter la propagation du virus. Des mesures horribles…

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

En avril, les chercheurs avaient également signalé des cas dans des populations de lapins du Colorado, du Texas et du Nevada. Des dizaines d’autres ont alors éclaté en Californie et en Utah. « Je vais être vraiment honnête avec vous. Je pense qu’il y a plus de cas que ce qui a été signalé », a déclaré Jones.

Un virus très contagieux et difficile à éradiquer

L’« Ebola du lapin » tue avec une efficacité surprenante : en effet, une fois qu’un animal est infecté, le virus incube en seulement trois jours. Certains lapins commencent alors à perdre leur appétit et leur énergie, tandis que d’autres ne présentent aucun symptôme extérieur avant de mourir. En fin de compte, les organes des lapins (foie et rate principalement) cessent de fonctionner et leur sang cesse de coaguler correctement.

Sur le même thème : Un nouveau virus de la grippe porcine à potentiel pandémique découvert en Chine

Dans l’épidémie actuelle, les autorités ont signalé un taux de mortalité d’environ 90%. Et les lapins qui survivent deviennent de graves dangers pour les autres, car ils continuent de répandre le virus pendant près de deux mois. À noter que le RHDV-2 se propage facilement par le sang, l’urine et les excréments.

Bien que le virus ne puisse pas infecter les humains ou d’autres types d’animaux, il peut coller aux cheveux, aux chaussures et aux vêtements pour se déplacer entre les hôtes du lapin. Si un lapin touche une surface contaminée par des particules virales, il pourrait tomber malade. À savoir que les insectes qui errent entre les lapins peuvent également propager des particules du virus.

Il s’agit d’un virus extrêmement difficile à éradiquer : il peut vivre plus de trois mois à température ambiante, il résiste à des températures de 50 °C pendant au moins une heure, et ne peut pas être tué par le gel.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 1000 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Par ailleurs, il n’existe pas de remède pour ce virus et l’obtention d’un vaccin aux États-Unis est un processus qui prend énormément de temps…

Se faire vacciner aux États-Unis prend des semaines

Comme le virus est originaire de l’étranger, il n’y a pas encore de vaccin autorisé aux États-Unis. Au lieu de cela, des vétérinaires comme Zimmerman et Jones doivent demander l’autorisation de l’USDA pour importer des vaccins d’Espagne et de France. Malheureusement, le processus d’approbation prend au moins un mois.

Jones a commandé les vaccins à la mi-avril, et ne les a reçus que le 9 juin. L’une des commandes de Zimmerman a mis cinq semaines à arriver. À l’heure actuelle, l’USDA travaille à la production nationale d’un vaccin contre le RHDV-2, mais selon la House Rabbit Society, le processus prendra probablement un an ou plus. « Cela ne va pas juste disparaître, c’est un nouveau problème qui persistera », a déclaré Jones.