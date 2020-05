275 Partages











Ce dimanche, l’ancien ingénieur de la NASA devenu YouTuber, Mark Rober, a partagé le fruit de sa quarantaine, avec une vidéo de 21 minutes sur des écureuils essayant de vaincre sa mangeoire-parcours d’obstacles, conçue spécialement pour être « à l’épreuve des écureuils ».

Rober, qui a travaillé durant neuf ans pour le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, s’était notamment déjà fait remarquer en 2018 pour une autre de ses vidéos, où il avait fabriqué une bombe à paillettes explosive, destinée à dissuader les voleurs de voler ses colis (l’idée lui est justement venue après le vol de l’un de ses colis sous son porche)…

Mais revenons-en à nos écureuils !

Pour le contexte : durant la quarantaine, Rober a décidé de mettre une mangeoire à oiseaux dans son jardin. Cependant, il a très rapidement constaté que des écureuils venaient chaparder la nourriture de ces derniers. Il a donc décidé d’acheter et de tester d’autres mangeoires à oiseaux dites « squirrel-proof » (à l’épreuve des écureuils), mais encore une fois, sans grand succès. Les écureuils ont toujours trouvé un moyen d’arriver à leurs fins.

De ce fait, Rober a décidé de construire un véritable parcours d’obstacles complexe et avec plusieurs étapes, dans son jardin, afin de tester l’intelligence et la dextérité des écureuils. Pour la conception de ce parcours d’obstacles, Rober s’est inspiré d’émissions connues comme American Ninja Warrior (qui présente des centaines de concurrents tentant de terminer une série de courses à obstacles de difficulté croissante), ou encore Wipeout (émission dans le même style).

Combinant son expertise en génie mécanique avec l’agilité naturelle des écureuils, la vidéo qui en résulte est absolument fantastique.

Alors, qui sera l’écureuil qui parviendra le plus vite à ses fins ? Rick et Marty les inséparables (intelligents mais facilement effrayés), Frank le téméraire (et un peu stupide) ou Phat Gus le charmant (et qui adore la nourriture) ? Les paris sont ouverts !

Installez-vous confortablement, et découvrez-le par vous-même :

Aucun écureuil n’a été blessé lors de cette expérience. Par ailleurs, Rober explique de manière très précise dans sa vidéo en quoi les écureuils ne craignent absolument rien en effectuant ce parcours, qui est totalement sans danger pour ces animaux.

Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, après son expérience, Rober a décidé d’enlever son parcours à obstacles, mais a tout de même installé une mangeoire spécialement prévue pour ses amis les écureuils, afin que ces derniers, lorsqu’ils reviendront dans son jardin, puissent « se remémorer ce bon temps passé ensemble ».