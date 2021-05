Un cadre de Goldman Sachs démissionne après avoir gagné des millions grâce au Dogecoin

Ces dernières semaines, la cryptomonnaie Dogecoin ne cesse de faire parler d’elle. Principalement portée publiquement par Elon Musk qui en fait la promotion chaque fois qu’il en a l’occasion, le Dogecoin a vu sa valeur grimper exponentiellement depuis sa création. Après l’annonce de l’envoi d’un satellite entièrement financé en Dogecoin et la possible future acceptation par Tesla du Dogecoin comme moyen de paiement, c’est au tour d’un directeur financier de Goldman Sachs de démissionner de son poste après avoir gagné plusieurs millions de dollars grâce à la cryptomonnaie.

Un cadre supérieur de Goldman Sachs à Londres a quitté la banque d’investissement américaine après avoir gagné des millions en investissant dans le Dogecoin, la cryptomonnaie qui a augmenté de plus de 1000% en valeur cette année. Des sources de La City ont déclaré qu’Aziz McMahon, directeur général et responsable des ventes sur les marchés émergents, avait démissionné de la banque après avoir gagné de l’argent en investissant dans la monnaie numérique basée sur le mème Internet Doge.

Une fortune réalisée grâce au Dogecoin

Soutenu par des partisans célèbres dont le fondateur de Tesla, Elon Musk, le rappeur Snoop Dogg et le bassiste de Kiss Gene Simmons, l’actif numérique a pris de la valeur ces derniers mois. La cryptomonnaie a dépassé 0.6 euro la semaine dernière en prévision de l’apparition de Musk dans l’émission télévisée américaine à succès Saturday Night Live.

Il a plongé de plus de 30% cette semaine depuis l’apparition de Musk à environ 0.41 euro, selon Coindesk. Cependant, il est toujours en hausse de plus de 1000% depuis le début de 2021. On sait peu de choses sur la somme exacte que McMahon a gagné en misant sur le Dogecoin, après que son départ a été signalé pour la première fois par le site Web Efinancialcareers. Le banquier, qui travaillait pour Goldman Sachs depuis 14 ans, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Cependant, des sources ont déclaré qu’elles pensaient qu’il s’agissait d’une somme substantielle et qu’il avait depuis quitté Goldman Sachs. On pense que le banquier a fait de l’argent en investissant avec son compte personnel et n’a pas été impliqué dans le trading de cryptomonnaies de Goldman Sachs.

La rapide flambée du Dogecoin

Créée en 2013 par deux ingénieurs logiciels d’IBM et d’Adobe, la monnaie numérique Dogecoin a débuté en tant que blague parodiant le bitcoin. Cependant, sa valeur a explosé au milieu d’une vague d’investissements spéculatifs dans les actifs cryptographiques, alimentée par un buzz en ligne et un objectif de perpétuer la blague en augmentant sa valeur.

Certains premiers acheteurs de la monnaie numérique ont amassé de petites fortunes à mesure que la valeur du Dogecoin grimpe, y compris un propriétaire anonyme avec une participation estimée à plus de 2 milliards de dollars. Cela s’inscrit également dans un intérêt croissant pour les monnaies numériques de la part des banques d’investissement et des grands gestionnaires de fonds. Goldman Sachs a notamment ouvert un bureau de négociation Bitcoin la semaine dernière.

Certains investisseurs pensent que les actifs cryptographiques pourraient offrir une protection contre l’inflation, craignant que la valeur des monnaies fiduciaires — telles que l’euro, le dollar et la livre — ne s’érode à mesure que la croissance économique mondiale s’accélère cette année alors que la pandémie de COVID recule.