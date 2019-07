Les méduses tonneau, ou méduses rhizostomes, sont des méduses évoluant dans la Méditerranée, dans la mer Noire et aux larges du Royaume-Uni. La particularité de ces méduses est d’atteindre une très grande taille à partir d’un amas cellulaire initial de quelques millimètres de long. Et la biologiste Lizzie Daly, au cours d’une session de plongée, a pu rencontrer l’un de ces gigantesques spécimens.

Lizzie Daly était en plongée samedi au large de la côte britannique de Cornwall, quand elle a vu quelque chose de grand au loin. Daly avait déjà vu une méduse tonneau (méduse rhizostome), mais jamais de cette taille.

Biologiste et animatrice scientifique, Daly a nagé jusqu’à la créature qui évoluait dans l’eau, tandis que le cameraman Dan Abbott a capturé la rencontre. « Nous ne nous attendions à rien. Ce fut un plaisir absolu de vivre cette expérience » déclare Daly.

Abbott et Daly plongeaient dans le cadre de la Wild Ocean Week, une campagne de collecte de fonds pour la Marine Conservation Society du Royaume-Uni créée par Daly, qui devait documenter diverses espèces marines au large des côtes.

« Ma première constatation a été celle de n’avoir jamais vu une méduse de cette taille dans ma vie » révèle Abbott. Ensuite, il a fait en sorte de rester en dehors de son chemin pour tenter de capturer une vidéo du « bel animal majestueux, au mouvement lent et gracieux ».

Les méduses tonneau “naissent” très petites, faisant un millimètre de long, avant de devenir l’énorme créature vue dans la vidéo, explique Cheryl Ames, collaboratrice de recherche au Musée national d’histoire naturelle de Smithsonian. « C’est vraiment incroyable d’en voir d’aussi grosses ».

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV

— Lizzie Daly (@LizzieRDaly) July 14, 2019