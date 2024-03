Figure signe un accord avec OpenAI pour intégrer la technologie dans ses robots humanoïdes

La société de robotique Figure a récemment conclu un accord de collaboration avec OpenAI pour le développement de modèles d’IA de nouvelle génération qui alimenteront ses robots humanoïdes. Parallèlement, l’entreprise a clôturé un cycle de financement de 675 millions de dollars avec l’appui de prestigieux investisseurs, dont OpenAI lui-même, Jeff Bezos, Microsoft et Nvidia. Cet apport de financement accélèrera le calendrier de déploiement de l’entreprise.

Lancée en 2022 avec un capital de départ de 100 millions de dollars, Figure fait partie des sociétés de robotique à la croissance la plus rapide de la dernière décennie. Spécialisée dans les robots humanoïdes à usage général alimentés par l’IA, l’entreprise a réussi le pari ambitieux de développer des modèles bipèdes dès un an après son lancement. En début de cette année, son prototype Figure 01 a montré des capacités remarquables en apprenant à effectuer des tâches uniquement par observation.

En vue de ces progrès, l’entreprise a conquis une liste impressionnante d’investisseurs, dont : Microsoft, OpenAI Startup Fund, Nvidia, Amazon Industrial Innovation Fund, Jeff Bezos (via Bezos Expeditions), Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures et ARK Invest. Cela lui a permis de rassembler au total 675 millions de dollars de financement, ce qui est remarquable pour une start-up aussi jeune. Avec cet apport, la start-up est désormais valorisée à 2,5 milliards de dollars.

« Notre vision chez Figure est d’introduire les robots humanoïdes dans les opérations commerciales dès que possible. Cet investissement, combiné à notre partenariat avec OpenAI et Microsoft, garantit que nous sommes bien préparés pour introduire l’IA dans le monde, afin d’avoir un impact transformateur sur l’humanité », explique dans un communiqué Brett Adcock, fondateur et PDG de Figure. « L’IA et la robotique sont l’avenir, et je suis reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien d’investisseurs et de partenaires qui pensent aussi qu’il faut être à l’avant-garde », a-t-il ajouté.

Un coup d’accélérateur pour le déploiement des robots humanoïdes

L’accord conclu avec OpenAI permettra à Figure de disposer de la meilleure technologie en matière d’IA générative pour alimenter ses robots. En effet, bien que d’autres géants de la tech ont, eux aussi, développé de grands modèles de langage hautement performants, le développeur des modèles GPT semble toujours conserver une longueur d’avance dans le domaine. De plus, plusieurs modèles en développement sont spécifiquement destinés aux robots humanoïdes, afin d’améliorer leur capacité à traiter et à raisonner rapidement à partir du langage naturel, ce qui permettra de faciliter grandement l’interaction avec l’humain.

OpenAI se dit impressionné par les progrès de Figure et compte bien apporter sa contribution à l’intégration des robots humanoïdes dans la vie quotidienne. « Nous avons toujours prévu de revenir à la robotique et nous voyons avec Figure une voie pour explorer ce que les robots humanoïdes peuvent réaliser lorsqu’ils sont alimentés par des modèles multimodaux hautement performants », a déclaré Peter Welinder, vice-président des produits et des partenariats chez OpenAI. D’autre part, Figure bénéficiera également de Microsoft Azure pour l’infrastructure, la formation et le stockage nécessaires aux modèles d’IA.

À noter que d’autres entreprises ont également fait d’importants progrès en matière de robotique humanoïde, dont la société canadienne Sanctuary AI, qui a développé Phoenix, Tesla avec Optimus ainsi qu’Agility Robotics avec son modèle Digit. Également en contrat avec Amazon, ce dernier prévoit d’ailleurs d’ouvrir prochainement la première usine de production de masse de robots humanoïdes au monde.

Les récents accords avec ses investisseurs donneront à Figure un coup d’accélérateur pour son calendrier de déploiement. En outre, avant même que ses premiers robots ne soient officiellement déployés, l’entreprise a déjà conclu un accord commercial avec BMW Manufacturing pour introduire ses robots humanoïdes dans la production automobile. La société prévoit de réutiliser le capital obtenu pour intensifier la formation de ses IA, améliorer ses robots, augmenter l’effectif de ses ingénieurs ainsi que les efforts de déploiement commercial.

À l’instar de ses concurrents, Figure prévoit en effet de déployer ses robots dans l’industrie, dans le transport et la logistique, ainsi que dans les entrepôts. Cela permettra selon l’entreprise de compenser la pénurie de main d’œuvre pour les tâches répétitives, chronophages ou dangereuses pour l’humain. Par ailleurs, il s’agirait d’une première étape essentielle avant un déploiement plus large, allant de l’assistance ménagère aux soins pour les personnes âgées et la construction.

Vidéo de démonstration des performances du prototype de robot humanoïde Figure 01 (avec auto-correction des erreurs de manipulation) :