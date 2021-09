Un hamster négocie des cryptomonnaies et réalise d’importants bénéfices

Goxx n’est pas un simple hamster comme les autres. Dans sa petite cage spécialement aménagée pour cela, il passe ses journées à acheter et vendre des cryptomonnaies. Comment ? Il sélectionne une monnaie virtuelle parmi 30, puis passe ensuite par l’un des deux « tunnels de décision » qui déterminent s’il achète ou vend. Malgré cette procédure complètement aléatoire, le portefeuille de ce hamster-trader a grossi de près de 24 % !

Cette histoire n’est pas sans rappeler Paul le poulpe, qui avait pronostiqué l’issue de 14 matches au cours de la Coupe du Monde 2010 et de l’Euro 2012 (seuls deux de ses pronostics étaient erronés). Si les animaux pronostiqueurs sont relativement fréquents dans le sport, c’est bien la première fois que l’un d’eux se lance dans la finance. Et Mr Goxx a la côte : il possède même sa chaîne Twitch via laquelle ses fans suivent attentivement ses transactions.

Goxx s’est lancé dans les cryptomonnaies au mois de juin. Son propriétaire lui a fabriqué une cage sur mesure, dans laquelle chacun de ses faits et gestes entraîne (ou non) une transaction. Si le concept peut faire sourire, depuis qu’il gère des actifs numériques, le petit animal a en tout cas réussi à surpasser le Bitcoin, le S&P 500 (qui affichent respectivement une hausse de 23 % et 6 % sur la même période) et même la Berkshire Hathaway de Warren Buffett !

Une cage transformée en vrai bureau de trading

Tout a commencé au mois de juin. Goxx disposait alors de l’équivalent de 390 $ sur son compte d’échange de cryptomonnaies. Et en septembre, le portefeuille du hamster a atteint un sommet historique de 580 $ ! Le petit animal n’a cependant pas été épargné par la récente baisse du Bitcoin — survenue le 7 septembre dernier, alors que le Salvador devenait le premier pays à faire de cette cryptomonnaie une monnaie nationale officielle. Le montant total de ses actifs s’élève désormais à 498 $.

Goxx vit en Allemagne et est particulièrement choyé par son propriétaire (qui reste anonyme). Son « bureau de trading » high tech, dénommé Goxx Box, est directement relié à son habitat classique ; il peut y entrer et en sortir quand il le souhaite. Lorsqu’il s’exerce dans la « roue d’intention », le mouvement effectué est associé à la sélection d’un actif ; puis, son passage dans l’un des deux tunnels de décision entraîne la vente de la totalité ou l’achat (par tranche de 20 euros) de l’actif en question. L’ordre est directement envoyé à une véritable plateforme de négociation via une API.

Comme tous les hamsters, c’est la nuit que Goxx se montre le plus actif. Grâce à un système de caméra infrarouge, il est possible de le voir évoluer et effectuer ses transactions en direct sur Twitch. Goxx possède également un compte Twitter, sur lequel il partage le détail de ses transactions.

Des tours de roue qui rapportent

Étant donnée la configuration actuelle de la Goxx Box, il peut aussi arriver que l’animal achète une cryptomonnaie, puis la revende immédiatement (en passant de l’un à l’autre tunnel), occasionnant la perte de quelques centimes. Bien que ses ordres de vente et d’achat soient totalement aléatoires, il se trouve que le petit rongeur a tout de même réussi à dégager d’importants bénéfices via quelques-unes de ses « décisions » : 23,60 $ de Chiliz (CHZ) achetés en juillet se sont vendus 36,44 $ vendredi dernier (soit 54% de bénéfice), 23,57 $ de Pantos (PAN) achetés en juillet se sont vendus à 35,33 $ dimanche (+50%) et 23,79 $ de Dogecoin (DOGE) achetés fin juillet se sont vendus pour 34,80 $ jeudi dernier (+46%).

Son propriétaire envisage de lui offrir bientôt plus d’opportunités d’investissement. « Il est prévu de donner plus de contrôle à M. Goxx et de le laisser choisir intentionnellement le montant de son achat si l’intérêt pour sa chaîne continue de croître », a-t-il déclaré à Protos.

À ce jour, le plus gros actif du portefeuille de Goxx est la cryptomonnaie Tron (TRX). À chaque fois que cette monnaie virtuelle est sélectionnée via la roue, le hamster opte pour l’achat ; un « choix » payant, puisque depuis sa première transaction, le Tron a augmenté de 40% ! Stellar Lumens (XLM), Ether (ETH) et Bitcoin (BTC) sont les trois autres actifs majeurs du portefeuille de Goxx. Ces derniers temps, le petit animal semble avoir jeté son dévolu sur l’Ethereum, qui a connu une nouvelle baisse de 9% peu de temps après. Comme quoi, Goxx ne prend pas toujours les meilleures décisions…