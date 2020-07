51 Partages











Des scientifiques ont développé une meilleure méthode pour déterminer l’âge d’un chien en années humaines, plus précise que la méthode tant connue qui implique de simplement multiplier l’âge de l’animal par sept : un chien de quatre ans aurait par exemple un âge physiologique similaire à un humain de 28 ans. Bien qu’elle ait persisté au fil du temps, les preuves scientifiques manquent. Des chercheurs proposent aujourd’hui une méthode bien plus sérieuse.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie (UC) à la San Diego School of Medicine, met en lumière une méthode différente. Les chercheurs ont créé une formule qui compare de manière plus précise l’âge des humains et l’âge des chiens. Cette formule est basée sur l’évolution des schémas des groupes méthyle dans les génomes des chiens et des humains, à mesure que les individus vieillissent. Étant donné que les deux espèces ne vieillissent pas au même rythme au cours de leur vie, il s’avère que ce n’est pas une comparaison parfaitement linéaire, comme le suggère la règle empirique de 1:7 ans.

La nouvelle formule à base de méthylation, est la première transférable d’une espèce à l’autre. Selon les chercheurs, cette formule pourrait fournir un outil utile aux vétérinaires, et également être utilisée pour évaluer des interventions anti-âge. « Il existe de nombreux produits anti-âge ces jours-ci, avec des degrés de soutien scientifique très variables », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Trey Ideker, professeur à la San Diego School of Medicine de l’UC et du Moores Cancer Center. « Mais comment savoir si un produit prolongera vraiment votre vie sans attendre 40 ans ou plus ? Et si vous pouviez plutôt mesurer vos schémas de méthylation associés à l’âge avant, pendant et après l’intervention pour voir si cela est efficace et sert à quelque chose ? », a ajouté Ideker, qui a dirigé l’étude avec Tina Wang, étudiante diplômée dans le laboratoire d’Ideker à l’époque.

La nouvelle formule fournit une nouvelle « horloge épigénétique », une méthode pour déterminer l’âge d’une cellule, d’un tissu ou d’un organisme, sur la base d’une lecture de son épigénétique — des modifications chimiques comme la méthylation, qui influencent quels gènes sont « off » (« éteints ») ou « on » (« allumés ») sans altérer la séquence génétique héritée elle-même. « Les changements épigénétiques fournissent aux scientifiques des indices sur l’âge d’un génome », a déclaré Ideker, tout comme les rides sur le visage d’une personne fournissent des indices sur son âge.

Ideker, ainsi que d’autres scientifiques, ont déjà publié des horloges épigénétiques pour les humains, mais elles sont limitées car elles ne peuvent être exactes que pour les individus spécifiques desquels les formules ont été développées. Et ces formules-ci, ne se traduisent pas pour d’autres espèces (voire même pas pour d’autres individus).

« Nous regardons toujours les humains, mais les humains sont un peu ennuyeux. Elle m’a donc convaincu que nous devrions étudier le vieillissement des chiens de manière comparative », a déclaré Ideker. Pour ce faire, Ideker et Wang ont collaboré avec les experts en génétique canine Danika Bannasch, vétérinaire et professeure de santé de la population et de reproduction à la Davis School of Veterinary Medicine de l’UC, et Elaine Ostrander, cheffe du Cancer Genetics and Comparative Genomics Branch à l’Institut national de recherche sur le génome humain, qui fait partie des National Institutes of Health.

Bannasch a fourni des échantillons de sang provenant de 105 labradors (retriever du Labrador de son nom complet) différents. Et en tant que première personne à séquencer le génome du chien, Ostrander a fourni des informations précieuses sur son analyse. « Les chiens sont des animaux intéressants à étudier », a déclaré Ideker. Compte tenu de la manière dont ils vivent avec nous, peut-être plus que tout autre animal, les expositions environnementales et chimiques d’un chien sont très similaires à celles des humains, et ils reçoivent presque les mêmes niveaux de soins de santé. « Il est également important que nous comprenions mieux leur processus de vieillissement car les vétérinaires utilisent fréquemment l’ancien ratio de 1:7 ans pour déterminer l’âge d’un chien et exploitent ces informations pour guider les décisions de diagnostic et de traitement », a-t-il ajouté.

Ce qui est ressorti de l’étude est un graphique qui peut être utilisé pour faire correspondre l’âge de votre chien avec l’âge humain comparable. Mais cette comparaison n’est pas un rapport de 1:7 dans le temps. Par ailleurs, il est important de savoir que, quand les chiens sont jeunes, ils vieillissent plus rapidement par rapport aux humains. Par exemple, un chien d’un an est semblable à un humain de 30 ans, mais un chien de quatre ans est semblable à un humain de 52 ans. Puis à l’âge de sept ans, le vieillissement des chiens ralentit. « Cela a du sens quand on y pense. Après tout, un chien de neuf mois peut avoir des chiots, donc nous savions déjà que le rapport 1:7 n’était pas une mesure précise de l’âge », a déclaré Ideker.

Selon Ideker, l’une des limites de la nouvelle horloge épigénétique est qu’elle a été développée en utilisant une seule race de chien, et certaines races de chiens sont connues pour vivre plus longtemps que d’autres. De ce fait, plus de recherches seront nécessaires, mais comme cette méthode fonctionne pour les humains et les souris, ainsi que pour les labradors, Ideker prédit que l’horloge s’appliquera à toutes les races de chiens.

Ensuite, les chercheurs prévoient de tester d’autres races de chiens, de déterminer si les résultats se maintiennent à l’aide d’échantillons de salive et de tester des modèles de souris pour voir ce qui arrive à leurs marqueurs épigénétiques lorsque l’on essaye de prolonger leur vie avec une variété d’interventions.

À présent, Ideker (ainsi que de nombreux autres propriétaires de chiens le feront après la découverte de cette méthode), regarde son compagnon canin un peu différemment : « J’ai une chienne de six ans – elle court toujours avec moi, mais je me rends compte maintenant qu’elle n’est pas aussi ‘jeune’ que je le pensais », a-t-il déclaré.

Source : Cell Systems