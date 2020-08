Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 100 vaccins sont actuellement en développement, et six vaccins sont dans leur phase finale de test (phase III), bien qu’aucun n’ait encore été déclaré comme fonctionnel. Pourtant, la Russie a annoncé il y a quelques jours avoir mis au point un vaccin efficace. Celui-ci est entré en phase III d’essai dans plusieurs pays et la Russie souhaiterait commencer à vacciner sa population dès le mois d’octobre. Une annonce surprenante qui suscite l’interrogation et l’inquiétude globales.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 11 août que le pays avait approuvé un vaccin contre le SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19. Poutine a déclaré que le vaccin était sûr et efficace. La Russie envisage apparemment de commencer les vaccinations de masse en octobre. Cependant, cette annonce a suscité des inquiétudes dans le monde entier. Les immunologistes disent qu’il n’y a aucun moyen de s’assurer que le vaccin est sûr, encore moins efficace, et que la Russie semble prendre des raccourcis.

Quelles informations avons-nous actuellement sur ce vaccin ?

Le vaccin a été surnommé « Spoutnik V », en référence au premier satellite artificiel, Spoutnik 1, qui a été lancé par l’URSS en 1957 — signe que le gouvernement russe envisage d’en faire une fierté nationale. Il a été développé par l’Institut de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie de Moscou, qui fait partie du Ministère de la santé russe.

Le vaccin serait administré en deux injections, à 21 jours d’intervalle. Les deux injections contiennent des adénovirus modifiés, qui causent généralement un rhume. Les deux ont reçu le gène de la protéine de pointe du coronavirus SARS-CoV-2. Cette protéine permet au virus de pénétrer dans les cellules humaines.

En théorie, cela devrait préparer le système immunitaire à une rencontre avec le coronavirus réel. Connue comme la méthode du vecteur viral, il s’agit d’une approche assez standard pour un vaccin, et d’autres groupes poursuivent des méthodes similaires.

À quels tests a été soumis le vaccin ?

Les nouveaux vaccins doivent normalement passer trois tests avant de pouvoir être largement utilisés. Un essai de phase I implique un petit nombre de volontaires et vise à déterminer une dose sûre. La phase II nécessite plus de personnes, car elle teste si le vaccin déclenche une réponse immunitaire et recherche également plus attentivement les effets secondaires. Ensuite, un grand essai de phase III est utilisé pour savoir si le vaccin protège réellement contre l’infection.

Ce n’est pas seulement une formalité : un vaccin peut déclencher une réponse immunitaire en phase II, mais cela peut ne pas suffire à conférer une réelle immunité en phase III. Les chercheurs russes ont préenregistré des essais de phase I et de phase II, et selon un site Web dédié au vaccin, ces essais ont été achevés début août.

Le site affirme qu’il n’y a pas eu d’effets indésirables et que le vaccin a déclenché la réponse immunitaire souhaitée. Mais aucun résultat détaillé n’a été publié. Il affirme également qu’un essai de phase III a débuté le 12 août dans un certain nombre de pays, dont le Brésil, le Mexique, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

En d’autres termes, le vaccin n’a pas fait l’objet d’une gamme complète de tests. Sans les données des phases I et II, nous ne savons pas à quel point elles sont sûres. Et sans la phase III, nous ne savons pas si cela fonctionne. « En fait, nous n’avons aucune idée de sa sécurité et de son efficacité », indique l’épidémiologiste Gideon Meyerowitz-Katz dans le journal The Guardian.

Cette décision présente-t-elle de réels dangers ?

Les experts en santé publique ont identifié plusieurs dangers. De toute évidence, le vaccin pourrait provoquer des effets secondaires dangereux. Les vaccins à base d’adénovirus ont été largement utilisés, donc le risque est sans doute faible, mais sans voir les données des essais, il n’y a aucun moyen d’en être sûr. Le vaccin peut également ne pas fournir de protection contre le coronavirus. Si les gens le prennent et se croient immunisés alors qu’ils ne le sont pas, le virus pourrait se propager plus largement et causer beaucoup plus de décès.

Il existe également un risque sociopolitique. De nombreux pays ont déjà des problèmes pour contrôler les maladies existantes grâce à la vaccination, car les gens hésitent à se faire vacciner eux-mêmes ou leurs enfants. Cela est dû aux fausses déclarations du mouvement anti-vaccination, selon lesquelles les vaccins existants sont dangereux. La libération d’un vaccin non testé pourrait aggraver le problème.

« C’est une décision imprudente et insensée. Tout problème avec la campagne de vaccination russe serait désastreux à la fois par ses effets négatifs sur la santé, mais aussi parce que cela retarderait davantage l’acceptation des vaccins dans la population », conclut François Balloux de l’University College London.

Sources : Site du vaccin Sputnik