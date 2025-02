Le risque d’impact avec la Terre de l’astéroïde 2024 YR4 encore revu à la hausse, passant de 2,3 à 3,1 % !

Le risque que l’astéroïde 2024 YR4 impacte la Terre en 2032 a une fois de plus été revu à la hausse récemment, passant de 2,3 % à 3,1 %. Il s’agit de la probabilité d’impact la plus élevée jamais enregistrée pour un objet de cette taille. L’astéroïde sera suivi de près au cours des prochaines semaines afin d’évaluer l’évolution de sa trajectoire, mais les astronomes estiment qu’il est très probable que ses chances d’impact retombent à zéro.

Détecté pour la première fois le 27 décembre de l’année dernière, 2024 YR4 a un diamètre compris entre 40 et 90 mètres. Bien que de taille relativement modeste, il pourrait raser une grande ville s’il atteignait la Terre, en libérant 8 mégatonnes d’énergie au moment de l’impact (500 fois supérieure à l’énergie libérée par la bombe atomique qui a détruit Hiroshima en 1945).

L’objet a attiré l’attention des astronomes et a directement été classé dans la liste automatisée Sentry de la NASA, quelques jours après sa détection. Cette liste rassemble les géocroiseurs dont la probabilité d’entrer en collision avec la Terre est supérieure à zéro. Le mois dernier, 2024 YR4 était le seul objet présentant un risque d’impact avec notre planète.

Il y a un peu moins de deux semaines, ses chances d’impacter la Terre le 22 décembre 2032 sont passées de 1,3 % (1 chance sur 83) à 2,3 % (1 chance sur 43). Et alors que les experts estimaient que ces chances devaient depuis diminuer, une évaluation récente (du 18 février) indiquait une probabilité d’impact record de 3,1 %, soit 1 chance sur 32.

« C’est la probabilité d’impact la plus élevée que nous ayons observée pour un astéroïde de cette taille ou plus grand », déclare Davide Farnocchia, expert en risques d’impact au Centre for Near Earth Object Studies du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, au Scientific American. Toutefois, l’expert affirme que ce statut d’impact a très peu de chances de persister.

De nouvelles données collectées pendant la nuit du 19 février auraient cependant réduit la probabilité d’impact à 1,5 %, qui changera encore au cours des prochaines semaines jusqu’à peut-être retomber à zéro. « La NASA s’attend à ce que la probabilité d’impact continue d’évoluer à mesure que de nouvelles observations de l’astéroïde 2024 YR4 seront effectuées au cours des prochains jours et des prochaines semaines », indique l’agence dans un communiqué.

Une probabilité d’impact fluctuante, mais globalement faible

Les fluctuations dans l’évaluation des risques d’impact de l’astéroïde sont dues à la rareté des points de données, en raison de divers facteurs. La pleine lune de ce mois de février a par exemple entravé la précision des observations de 2024 YR4 pendant environ une semaine. Alors que les calculs initiaux ont indiqué des probabilités légèrement supérieures à 1 %, les nouvelles données provenant de plusieurs points d’observation dans le monde ont revu les chiffres à la hausse.

Les calculs de la trajectoire de 2024 YR4 ont été effectués de manière indépendante par trois centres d’observation différents dans le monde : le Centre d’études sur les objets géocroiseurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le Centre de coordination des objets géocroiseurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) et le site Near Earth Objects Dynamics (géré par la société privée SpaceDyS).

Les trois centres sont parvenus à la conclusion que, bien que la probabilité d’impact ait augmenté récemment, elle reste faible et devrait probablement diminuer avec de nouvelles observations.

« À mesure que nous continuons d’observer le mouvement de l’astéroïde au fil du temps, la région des emplacements possibles va encore se réduire », indique la NASA. « Pour que la probabilité d’impact tombe à zéro, la Terre devrait se trouver en dehors de la plage des emplacements potentiels de l’astéroïde 2024 YR4 le 22 décembre 2032 ».

Une fluctuation similaire a été observée pour l’astéroïde Apophis. Après sa découverte en 2004, les chercheurs ont calculé une probabilité de collision avec la Terre en 2029 de 2,7 %. Cependant, les chances d’impact sont rapidement retombées à zéro suite à des observations complémentaires.

Dans la très faible probabilité où 2024 YR4 entrerait en collision avec la Terre, le point d’impact se situerait entre l’océan Pacifique oriental et l’Asie du Sud. Cette région inclut de vastes étendues de zones inhabitées, mais également de grandes agglomérations démographiques, telles que Bogota, en Colombie, Lagos, au Nigéria, et Mumbai en Inde. La NASA indique en outre qu’il y a une infime probabilité (0,8 %) que l’astéroïde percute la Lune au lieu de la Terre.

Alors qu’il s’éloigne actuellement de la Terre, la surveillance de l’astéroïde se poursuivra tout de même pendant encore quelques semaines. Sa luminosité est déjà devenue trop faible pour la plupart des télescopes terrestres, mais des observations complémentaires seront effectuées avec le télescope spatial James Webb pour évaluer sa trajectoire et sa taille avec plus de précision.