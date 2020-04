46 Partages











Nous avons souvent tendance à penser que nous, les humains, avons plus de capacités uniques que les animaux. Cependant, ces dernières années, de nombreuses études ont mis en lumière des capacités extraordinaires observées chez les animaux : comme les talents de danse de Snowball, un cacatoès qui a inventé 14 mouvements complexes et qui arrive même à en combiner plusieurs en rythme avec la musique.

Aniruddh Patel, de la Tufts Univertity (Massachusetts), a étudié pour la première fois les talents de Snowball en 2009. C’est en changeant de tempo avec différentes musiques, que l’équipe de recherche a pu démonter que Snowball pouvait réellement danser et adapter ses mouvements selon le morceau.

Après cette étude, la propriétaire de Snowball, Irena Schulz, a remarqué que ce dernier avait appris de nouveaux pas de danse. L’équipe de recherche a donc décidé de filmer l’animal en train de danser sur des chansons des années 80 : « Another one bites de dust » et « Girls just want to have fun », et ont analysé ses mouvements.

La vidéo de l’équipe de chercheurs montre que Snowball peut faire bien plus que simplement balancer la tête… En effet, son répertoire de mouvements de danse comprend de nombreux gestes divers et variés.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 🎁🏡 60% de rabais pour vous occuper durant ce confinement ! Code : restonscheznous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨 Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? ➡️ JE M'ABONNE GRATUITEMENT ! ⬅️ 🎁🏡 On pense à vous occuper durant ce confinement, avec un mois d'abo offert ! Code : restezchezvous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨

Nous vous laissons apprécier le spectacle :

(À noter que la vidéo de compilation contient la chanson « Girls just want to have fun » comme bande sonore ajoutée, plutôt que la musique sur laquelle Snowball était en train de danser réellement.)

L’étude menée par les scientifiques a permis de mettre en lumière le fait que les perroquets peuvent bouger en musique, en utilisant une grande variété de mouvements et de parties du corps, tout comme nous (enfin, presque).

Il faut savoir que les cacatoès à huppe jaune, comme Snowball, sont des oiseaux particulièrement intelligents qui sont capables de fabriquer des outils et même de crocheter des serrures. À présent, il semble que leurs talents incluent aussi la danse.

Vous aimerez également : Les perroquets gris d’Afrique sont assez intelligents pour aider d’autres oiseaux dans le besoin

Aucun animal n’est connu pour danser en réponse à un rythme musical dans la nature, bien que de nombreux oiseaux chantent alors qu’ils exécutent des danses pour attirer les femelles. « Ce qui est différent à propos de Snowball, c’est qu’il danse sur des sons qu’il ne génère pas lui-même », explique Patel. « De plus, contrairement aux oiseaux qui vocalisent et dansent dans la nature, il ne le fait pas pour avoir une opportunité d’accouplement », a-t-il ajouté.

Des traits tels que la conscience de soi, la culture, l’utilisation d’outils, la théorie de l’esprit et la moralité étaient autrefois considérés comme uniques aux humains. Mais de nombreuses études récentes ont démontré que de nombreux animaux partagent également ces traits, dans une certaine mesure.

Source : Current Biology