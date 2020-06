175 Partages











Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie actuelle de COVID-19, a permis la naissance de nombreuses théories du complot quant à son origine réelle… Aujourd’hui, nous mettrons en lumière l’une d’entre elles, très atypique.

En effet, certaines personnes ont affirmé qu’un brevet avait été déposé en 2015 pour le coronavirus SARS-CoV-2. D’autres individus pensent que renifler de la cocaïne pourrait empêcher le virus de nous infecter, ou encore qu’ingérer de l’argent pourrait nous « nettoyer », tout comme s’injecter du désinfectant (Trump, si tu nous lis…), ou encore que le virus proviendrait d’un astéroïde. Attention spoilers : aucune de ces suggestions n’est vraie.

Mais aujourd’hui, nous allons nous pencher sur une autre théorie du complot concernant le coronavirus, celle du film « Captain America ». Oui, vous avez bien lu, il s’agit bien du super-héros évoluant dans l’univers Marvel.

Cette nouvelle théorie affirme que le premier film Captain America (Captain America: First Avenger) aurait prédit la pandémie en 2011 (donc que les réalisateurs savaient que cela allait se produire et auraient laissé des indices, comme des petits clins d’oeil pour les vrais fans).

Dans un premier temps, il s’agit d’une capture d’écran d’une scène réelle du premier film Captain America (ci-dessus) : en arrière-plan, des panneaux publicitaires montrent une bière Corona, tandis qu’une image relativement floue sur la droite fait vaguement penser à un coronavirus. Il pourrait également s’agir d’une image montrant un feu d’artifice… mais cela reste bien trop suspect pour certains, qui sont persuadés qu’il s’agit là d’un complot. Et avec la magie d’Internet, le complot est à présent devenu viral, tout comme le nouveau coronavirus.

Il faut savoir que la bière Corona, avant que la pandémie ne vienne ruiner sa réputation, était déjà très populaire. Cela explique simplement son apparition sur le panneau d’affichage de gauche.

Mais qu’en est-il de l’image suspecte située sur le panneau d’affichage à droite ?

Eh bien, entrons dans le monde de William Mullally, ancien critique de télévision devenu véritable détective d’internet : ce dernier a d’abord reçu les informations quant à ce nouveau complot et a décidé de s’y pencher un peu plus sérieusement, pour tenter de comprendre ce qui se passait. Et sa démarche est excellente.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

A friend who’s fully into the covid conspiracies sent me this post that says Captain America predicted the coronavirus outbreak in 2011, and while its obviously bs, I started fixating on that circled image on the right. pic.twitter.com/N4XywDTZEx — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020

Au début, il pensait que l’image située sur le panneau d’affichage de droite provenait de la couverture de Divergent, une série de livres pour jeunes adultes qui était populaire vers 2011 (lorsque le film est sorti), mais après vérifications, cela n’était pas le cas. Puis, il a réussi à obtenir une image plus claire de ce qui était sur le panneau d’affichage, qui semblait étrangement familier, mais n’était toujours pas réellement identifiable…

I figured out the filming date of the scene—23 April 2011. pic.twitter.com/BdkpgGykiv — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020

Puis, il a découvert la date du tournage à cet endroit précis, soit le 23 avril 2011. Mais en dépit de la date de tournage et de la recherche d’autres films sortis aux alentours de cette date, rien ne ressemblait au mystérieux « panneau d’affichage COVID-19 ».

Vous aimerez également : Covid-19; derrière la crise sanitaire, la crise informationnelle

« J’ai commencé à regarder des vidéos YouTube au hasard et à chercher des images datant d’avril 2011 à Times Square », a expliqué Mullally sur Twitter. « Pas de vue claire de l’affiche. Wes a commencé à parcourir Bing et Google Street View », a-t-il ajouté. Et voici ce qui a finalement été découvert :

We recognized the logo and the color scheme. We cracked the case. pic.twitter.com/VeOKPdxZNE — William Mullally 🚮 (@whmullally) June 11, 2020

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

« Nous avons reconnu le logo et les couleurs. Nous avons résolu l’affaire », a-t-il écrit sur Twitter. Et à présent, préparez-vous pour le grand final !

Voilà. Les théoriciens du complot se sont embrouillé l’esprit à partir d’une image d’une bouteille de bière, et d’une publicité de spaghettis.

Oui… nous en sommes là.