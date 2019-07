L’idée de l’event est simple (qui heureusement semble bien être un canular à première vue) :

« Nous nous réunirons tous à l’attraction touristique zone 51 Alien Center et nous coordonnerons notre entrée », a déclaré l’administrateur de l’événement. « Si nous courons comme Naruto, nous pouvons aller plus vite que leurs balles. Allons voir leurs aliens » peut-on lire dans le descriptif Facebook.

Cette invitation à la révolte a pris son envol et maintenant, plus d’un million de personnes déclarent “assister” (virtuellement) à l’événement le 20 septembre. Partout dans le monde, que ce soit pour le fun ou avec le plus grand sérieux, les gens s’y intéressent beaucoup. Voici un exemple (déjà partagé dans notre premier article, mais il mérite un deuxième visionnage) :

i need everyone to see this video from the storm area 51 facebook group pic.twitter.com/lH7bIig6qN

— Ellie (@ellie_olb) July 12, 2019