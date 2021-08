Deux pilotes distincts rapportent avoir vu un OVNI vert lumineux dans le ciel canadien

L’observation des OVNIs réunit des milliers de personnes et de témoignages chaque année à travers le monde, mais ces derniers reçoivent une attention supplémentaire lorsqu’ils proviennent de professionnels de l’aviation. Récemment, deux pilotes — manœuvrant deux avions différents — ont rapporté avoir observé un curieux objet vert dans le ciel canadien. Classé comme « indéterminé » par l’Aviation Canadienne, le phénomène pourrait être dû à un météore.

Tard le 30 juillet, les pilotes de deux avions distincts — un militaire et un commercial — ont rapporté avoir vu un mystérieux OVNI vert disparaître dans les nuages ​​au-dessus du golfe du Saint-Laurent sur la côte atlantique du Canada. Selon un rapport publié le 11 août dans la base de données des incidents d’aviation du gouvernement canadien, les deux vols ont été témoins d’un « objet volant vert brillant qui a volé à travers un nuage, puis a disparu ». L’objet n’a eu aucun impact sur les opérations de l’un ou l’autre vol, a noté le rapport.

L’un des avions qui ont signalé l’observation était un avion militaire canadien, volant d’une base en Ontario à Cologne, en Allemagne. Le vol passager était un avion de KLM Royal Dutch Airlines reliant Boston à Amsterdam. Steffan Watkins, un chercheur en aviation et en transport maritime, a examiné les données du transpondeur des deux vols et a vu que l’avion militaire avait grimpé à 300 mètres d’altitude au moment de l’observation — peut-être pour éviter l’objet ou pour voir de plus près le phénomène.

Un phénomène indéterminé dû à un météore ?

Il y a une chance que l’OVNI ait pu être un météore traversant le ciel. Le rapport de l’aviation canadienne a étiqueté l’incident avec l’étiquette fourre-tout, « ballon météorologique, météore, fusée, OVNI », n’excluant pas une roche spatiale comme potentiel coupable. Contrairement au département américain de la Défense, le ministère de la Défense nationale du Canada ne suit pas les observations d’OVNI, déclare un porte-parole du département.

Pourtant, les civils enthousiastes ne manquent pas au nord de la frontière ; en décembre 2019, un collectionneur privé a fait don de plus de 30 000 documents liés aux ovnis à l’Université du Manitoba à Winnipeg – y compris des dizaines de documents sur l’incident de Falcon Lake, le cas d’ovni le plus tristement célèbre du Canada.

En juin 2021, le Pentagone a rendu public un rapport très attendu sur plus de 140 observations d’ovnis documentées par des pilotes de la marine américaine. Le rapport a conclu que « la plupart des PAN [phénomènes aériens non identifiés] signalés représentent probablement des objets physiques », bien qu’il n’y ait aucune preuve que des visiteurs extraterrestres sont à l’origine de l’un des incidents.