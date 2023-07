Une étude met en évidence les 5 aliments les plus bénéfiques à la santé intestinale

Une récente étude a permis d’identifier les aliments les plus riches en prébiotiques, des substances alimentaires essentielles à la santé intestinale. Dans ce top 5 figurent les feuilles de pissenlit, le topinambour, l’ail, le poireau et l’oignon. Cette recherche, présentée lors de l’événement NUTRITION 2023, pourrait influencer les recommandations diététiques futures et aider les individus à améliorer leur santé intestinale par des choix alimentaires éclairés.

L’importance des prébiotiques dans notre alimentation est un sujet qui a suscité un intérêt croissant ces dernières années. Ces fibres alimentaires, qui nourrissent les bonnes bactéries de nos intestins, sont essentielles pour une santé optimale. Cependant, malgré leur importance, la connaissance des aliments riches en prébiotiques reste limitée.

C’est dans ce contexte qu’une étude récente menée par Cassandra Boyd, étudiante en master à l’Université d’État de San José et le professeur John Gieng, a consisté à analyser des milliers d’aliments pour identifier ceux qui contiennent le plus de prébiotiques. Les résultats, présentés lors de l’événement NUTRITION 2023, mettent en lumière cinq aliments particulièrement riches en prébiotiques.

Cette étude, par son ampleur et sa méthodologie, apporte une contribution significative à notre compréhension des sources alimentaires prébiotiques et ouvre la voie à de nouvelles recommandations diététiques pour améliorer la santé intestinale.

Une richesse en prébiotiques inégalée

L’étude a analysé la base de données alimentaire et nutritionnelle pour les études diététiques, une ressource largement utilisée par les scientifiques pour étudier la nutrition et la santé. Sur les milliers d’aliments répertoriés dans cette base de données, environ 37% contiennent des prébiotiques. Cela montre que les prébiotiques sont plus répandus dans notre alimentation que ce que l’on pourrait penser.

Parmi ces aliments, certains se distinguent par leur teneur particulièrement élevée en prébiotiques. Les feuilles de pissenlit, le topinambour, l’ail, le poireau et l’oignon sont en tête de liste, avec des quantités allant de 100 à 240 milligrammes de prébiotiques par gramme d’aliment. Ces aliments sont donc des sources particulièrement riches en prébiotiques et leur consommation régulière peut contribuer de manière significative à l’apport quotidien recommandé en prébiotiques.

Malgré la réputation de simple mauvaise herbe pour le pissenlit ou l’apparence modeste pour le topinambour, il s’agit de mines d’or de fibres bénéfiques. Malheureusement, l’alimentation occidentale typique est souvent pauvre en fibres. L’intégration de ces aliments dans notre régime alimentaire quotidien pourrait donc contribuer à combler cette lacune nutritionnelle tout en favorisant la santé de notre microbiote intestinal.

Les bénéfices sur la santé

En effet, la consommation de prébiotiques a de multiples effets bénéfiques établis sur notre santé. L’un des avantages les plus notables est une meilleure régulation de la glycémie. Les prébiotiques peuvent aider à moduler la réponse de l’organisme à l’insuline, l’hormone qui contrôle la quantité de sucre dans le sang. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de diabète ou à risque de développer cette maladie.

En outre, les prébiotiques peuvent améliorer l’absorption des minéraux, notamment le calcium. Le calcium est essentiel pour la santé des os et des dents, et une absorption optimale de ce minéral est donc cruciale pour notre bien-être général. Les prébiotiques ont également été associés à une meilleure fonction digestive et immunitaire. Ils nourrissent les bonnes bactéries de nos intestins, favorisant ainsi une flore intestinale saine et diversifiée. Cela peut aider à prévenir les troubles digestifs et à renforcer notre système immunitaire.

Malgré ces avantages, la plupart des recommandations alimentaires actuelles ne spécifient pas une quantité quotidienne recommandée de prébiotiques. Cependant, l’Association Scientifique Internationale pour les Probiotiques et les Prébiotiques recommande une consommation de 5 grammes par jour.

Santé mentale et santé intestinale, un duo incongru

La recherche sur le lien entre la santé intestinale et la fonction cérébrale est un domaine en pleine expansion. On parle souvent de l’axe intestin-cerveau pour décrire la communication bidirectionnelle entre ces deux organes. Les bactéries intestinales, qui sont nourries par les prébiotiques, jouent un rôle crucial dans cette communication.

Des études récentes ont montré que les bactéries intestinales peuvent produire et libérer des substances chimiques qui agissent sur le cerveau. Ces substances peuvent influencer une variété de fonctions cérébrales, y compris l’humeur, le comportement et la cognition.

Par conséquent, il est plausible que les prébiotiques, en nourrissant les bactéries intestinales bénéfiques, puissent avoir un impact positif sur la santé mentale. Ils pourraient aider à améliorer l’humeur, à réduire l’anxiété ou à améliorer la mémoire et la concentration. Cependant, il est important de noter que la recherche sur les effets des prébiotiques sur la santé mentale en est encore à ses débuts. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets.

Une étude qui demande des données plus précises

La manière dont nous préparons et cuisinons nos aliments peut avoir un impact significatif sur leur contenu nutritionnel, y compris leur teneur en prébiotiques. Certains types de cuisson peuvent dégrader les prébiotiques ou modifier leur structure, ce qui peut affecter leur capacité à nourrir les bactéries intestinales bénéfiques. Par conséquent, il est important de mener davantage de recherches pour comprendre comment différents modes de cuisson affectent le contenu en prébiotiques des aliments.

De plus, de nombreux aliments que nous consommons sont des mélanges de plusieurs ingrédients, ce qui peut compliquer l’évaluation de leur teneur en prébiotiques. Un plat peut contenir des aliments riches en prébiotiques, mais aussi des ingrédients qui peuvent inhiber l’activité de ces derniers. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour évaluer de manière précise la teneur en prébiotiques des aliments complexes et pour développer des recommandations diététiques prenant en compte ces interactions.