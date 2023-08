Le Japon met en service les premières cabines de sieste verticale au monde dans un café

Le manque de sommeil lié au stress et à la fatigue a des effets délétères sur la santé et nuit à la productivité au travail. Pour y remédier, le Japon lance les premières cabines de sieste verticale au monde, installées dans un café du quartier très fréquenté de Harajuku, à Tokyo. L’établissement propose désormais ces cabines d’isolation, nommées « Giraffenap », spécialement équipées pour permettre de dormir debout (afin d’occuper moins de place).

Il est connu que les travailleurs japonais font preuve d’un tel dévouement professionnel qu’ils subissent parfois un stress extrême et manquent de sommeil. Alors qu’un adulte a en moyenne besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour rester en bonne santé, le Japon serait le pays où l’on dort le moins avec une moyenne nationale de 6 heures par nuit. En conséquence, il existe au Japon une pratique très courante surnommée « inemuri » et consistant à s’écrouler de fatigue et à s’endormir volontairement dans des lieux publics comme les transports en commun ou les bureaux. Les Japonais en tireraient d’ailleurs une certaine fierté, car il s’agit d’un signe de dévouement au travail.

Cependant, le stress et le manque de sommeil impactent négativement la productivité et le bien-être des employés — les piliers de l’économie japonaise. Le « Nescafé Sleep » à Harajuku propose désormais un espace spécialement dédié à l’inemuri pour aider ces travailleurs, en lançant un concept allant au-delà d’un simple café décontracté. Avant la fin de ce mois, des cabines de sieste verticale y seront proposées en plus des boissons chaudes et des encas.

Une possibilité d’atteindre un sommeil de phase 2

Une mauvaise qualité de sommeil est étroitement associée à des conséquences négatives sur la mémoire de travail et la concentration. En effet, de nombreux aspects de la cognition dépendent de la mémoire de travail, à savoir la prise de décision, le raisonnement, la vigilance, l’apprentissage et la capacité multitâche — des capacités vitales pour la productivité. Le manque de sommeil altère également la gestion de la réponse au stress, en induisant une réponse exacerbée à des facteurs liés, tels que le cortisol. Sur la base de ces travaux, des études ont démontré qu’une bonne qualité de sommeil était associée à une diminution du stress et à une amélioration de la mémoire de travail. En outre, d’autres ont révélé des avantages des courtes siestes sur la santé neurologique et la créativité.

Les modules Giraffenap, comme leur nom l’indique, permettent de dormir debout (comme le font les girafes). Cependant, notre organisme n’est pas conçu pour dormir dans cette position. Ainsi, les concepteurs des capsules ont prévu une structure d’appui optimisée et réglable, qui semble d’ailleurs confortable. Conçu pour une personne (2,5 mètres de haut et 1,2 mètre de large), l’intérieur comporte des coussins et de plateformes soutenant la tête, le bassin, les tibias et la plante des pieds. La hauteur et l’inclinaison de ces supports sont réglables. L’utilisateur peut donc s’endormir tranquillement sans craindre de tomber. Une excellente isolation acoustique ainsi qu’une ventilation intégrée sont également installées. Un système d’alarme pour le réveil est bien évidemment également intégré.

Les concepteurs affirment qu’il est possible d’atteindre la phase 2 du sommeil — un début de sommeil léger à ondes lentes (SWS) —, de sorte à pouvoir à la fois se reposer et se réveiller sans difficultés. Des études ont notamment montré que le sommeil à ondes lentes est essentiel à la réduction de l’activité synaptique et permet aux synapses surchargées de se réinitialiser. Cette réinitialisation facilite la plasticité dépendant de l’expérience au moment du réveil, et contribue ainsi à des performances cognitives optimales. Ces aspects réparateurs du sommeil SWS permettraient ainsi de pallier les déficits psychologiques et cognitifs liés au stress.

Le Nescafé Sleep recommande de prendre préalablement une tasse de café avant d’entrer dans la cabine pour une sieste de 20 minutes. Ainsi, la caféine peut agir exactement au moment du réveil. Les cabines sont disponibles en deux designs, la contemporaine Spacia et la Forest, plus cosy. Elles sont également adaptées aux petits espaces et peuvent de ce fait s’intégrer à des locaux pour bureaux. Les premiers dispositifs seront disponibles à Harajuku du 22 août au 17 septembre (les réservations sont déjà possibles via leur site) et la distribution à grande échelle débutera fin décembre.